Sixt Aktie: Auch im Ausland mit Vollgas auf der Überholspur

Sixt ist Deutschlands größter Autovermieter. Das erfolgreiche Geschäftsmodell wird seit ein paar Jahren erfolgreich auf andere Märkte übertragen. So baut das Unternehmen die Präsenz in den europäischen Urlaubsregionen und in den USA aus und erobert dort aggressiv Marktanteile. Das stark wachsende Auslandsgeschäft beschert Sixt im 1. Halbjahr ein neues Rekordergebnis. Der Umsatz stieg um 10,8% auf 1,4 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg um 285% auf 281 Millionen Euro.

Darin enthalten ist ein Sondererlös aus dem Verkauf der Anteile des Mobilitätsdienstes DriveNow an BMW. Doch auch ohne diesen Sondererlös wäre der Gewinn überproportional angestiegen. Das operative Ergebnis liegt 26,1% höher als im Vorjahr.

Noch immer profitiert Sixt vom Ausbau der Marktposition in den USA. Schon bald will Sixt im größten Mietwagenmarkt der Welt mehr als eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr machen. Dabei war das Unternehmen erst vor wenigen Jahren in den amerikanischen Markt eingestiegen.

Zudem profitiert Sixt von den Krisen in Nordafrika und der Türkei. Viele Urlauber steuerten aufgrund der Unsicherheiten lieber Ziele in Europa an. Die Sixt-Niederlassungen in Spanien, Portugal, Italien und Griechenland profitieren davon.

Die Aktie ist in den vergangenen Jahren bereits sehr gut gelaufen, doch das Wachstum geht unvermindert weiter. So lange die Geschäftszahlen so positiv ausfallen, ist auch unsere Prognose für den Kurs weiter optimistisch. Gerade hat die Aktie wieder ein neues Allzeithoch erobert.

