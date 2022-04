Sixt-Aktie: Abgefahren!

Die Sixt-Aktie ist in den letzten Tagen abgerutscht. In Windeseile hat Sixt diese Woche bereits die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres vorgelegt. Dabei meldete der Autovermieter äußerst starke Ergebnisse. Zudem gab es für die Aktionäre die erfreuliche Nachricht einer hohen Dividende für das Geschäftsjahr 2021. Der Aktienkurs stieg im Zuge der guten Ergebnisse zunächst an, sank dann aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung