Sixsentix erreicht den dritten Platz der wachstumsstärksten Firmen in der Schweiz!

Das Unternehmen wächst durchschnittlich um 187% pro JahrZürich (ots) - Die [Sixsentix AG] (http://www.sixsentix.com/), einführender Anbieter von Software Testing Services, Visual Analyticsund Reporting, freut sich über den 3. Platz unter jenen 55Top-Unternehmen in der Schweiz, die zwischen 2012 und 2015 einbesonders hohes prozentuales Umsatzwachstum erzielen konnten. Mitseinem Software Agile Testing hilft Sixsentix Unternehmen, eineoptimale und schnellere Abdeckung ihrer Testvorgänge bei ihrerSoftware-Entwicklung und -adaptierung durchzuführen.Das Schweizer Wirtschaftsmedium "[Handelszeitung](http://www.handelszeitung.ch/)" warf einen Blick auf diewachstumsstärksten Firmen in der Schweiz und präsentiert im Februar2017 gemeinsam mit der Schweizer Tageszeitung "[Le Temps](https://www.letemps.ch/)" und dem unabhängigen Online Portal fürStatistik "[Statista] (https://de.statista.com/)" erstmalig die Top"Wachstums-Champions". 187% sind es durchschnittlich, um die dieSixsentix AG im Jahr wächst, und somit neue Arbeitsplätze schafftsowie Attraktivität für Investoren beweist und die Innovationskraftdes Wirtschaftsstandortes Schweiz unterstreicht. Die WienerNiederlassung in Wien 1 verantwortet die Testing Managed Services fürZentraleuropa und ist aktives Mitglied beim [Austrian Testing Boardfür Software] (https://www.austriantestingboard.at/).Dazu Filip Milikic, Gründer und CEO der Sixsentix AG:"Unternehmen, die es verabsäumen, ihr QA (Qualitätssicherungs) -Testing und ihre Analyse umzusetzen, werden nicht in der Lage sein,das Tempo bei der Software Lieferung zu halten. Sixsentix nützt dieVorteile der Innovation um bei der Optimierung der Qualitätssicherungseine Kunden bestmöglich zu unterstützen. Um QA Exzellenz zuerreichen, braucht es die perfekte Kombination von Agile TestingServices, Nearshore Testing und QA Analytics für jeden Kunden. Unserschnelles Wachstum zeigt, dass Sixsentix in der 'Champions League'ist, wenn es um die Lieferung von Software Qualität geht." FlorinIten, Gründer und Verwaltungspräsident der Sixsentix AG: "Als wir mitSixsentix im Jahr 2013 starteten, wussten wir, dass wir einrevolutionäres Wertangebot hatten, das die Messlatte der Exzellenz amMarkt des Software Testings anheben würde."Das Bild von Filip Milikic und Florin Iten können Sie hierdownloaden:[http://mediathek.results.at/wp-content/uploads/2017/02/Filip-Milikic_Florin-Iten.png](http://mediathek.results.at/wp-content/uploads/2017/02/Filip-Milikic_Florin-Iten.png)Das Bild zum Ranking finden Sie hier:[http://www.handelszeitung.ch/sites/handelszeitung.ch/files/imce/170216_handelsz_hav1_031000_4_01.jpeg](http://www.handelszeitung.ch/sites/handelszeitung.ch/files/imce/170216_handelsz_hav1_031000_4_01.jpeg)Lesen Sie hier den Artikel der Handelszeitung:[http://www.handelszeitung.ch/konjunktur/schweiz/das-sind-die-wachstums-champions-der-schweiz-1341773](http://www.handelszeitung.ch/konjunktur/schweiz/das-sind-die-wachstums-champions-der-schweiz-1341773)Finden Sie hier alle Infos zum Ranking:[https://de.statista.com/page/wachstumschampions-schweiz-methodik](https://de.statista.com/page/wachstumschampions-schweiz-methodik)Die Pressemitteilung als PDF können Sie hier downloaden:[http://mediathek.results.at/wp-content/uploads/2017/02/220217_Sixsentix_Top-55-_Wachstums-Champions.pdf](http://mediathek.results.at/wp-content/uploads/2017/02/220217_Sixsentix_Top-55-_Wachstums-Champions.pdf)Zwtl.: Über SixsentixSixsentix ist ein führender Anbieter von Software Agile TestingServices, Visual Analytics und Reporting und unterstützt seineKunden, ihre Software-Installation zu beschleunigen. Einzigartigesrisiko-basiertes Testen und QACube ALM (Application LifecycleManagement) Reporting und Dashboards (zur Visualisierung von Daten)versorgen Unternehmen mit beispielloser Qualität und Transparenz beiSoftware-Lieferungs-Projekten für eine schnellere Zeit zum Markt.Sixsentix hat eine Niederlassung in Österreich und ein NearshoreTesting Zentrum in Serbien, und ist auch in den VereinigtenArabischen Emiraten auf starkem Wachstumskurs.[www.sixsentix.com] (http://www.sixsentix.com/)