Six übernimmt deutsche Swiss Euro Clearing Bank vollständig

Zürich (awp) - Der Finanzinfrastrukturbetreiber SIX stärkt seine Position als Banken-Dienstleister. Die Gruppe hat ihre Beteiligung an der deutschen Zahlungsverkehrsbank Swiss Euro Clearing Bank (SECB) auf 100 Prozent von zuvor 25 Prozent erhöht. Gekauft wurden die Anteile von UBS, Credit Suisse und Postfinance, die zuvor ebenfalls je 25 Prozent an der SEBC hielten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten