Six Flags Entertainment: Es wird immer turbulenter!

Per 10.02.2020, 12:08 Uhr wird für die Aktie Six Flags Entertainment am Heimatmarkt New York der Kurs von 38.13 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeiteinrichtungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Six Flags Entertainment auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Six Flags Entertainment-Aktie: der Wert beträgt aktuell 33,13. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 70,62, was bedeutet, dass Six Flags Entertainment hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Six Flags Entertainment damit ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Six Flags Entertainment-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Six Flags Entertainment-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 51,2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 34,24 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (38,14 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Six Flags Entertainment somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Six Flags Entertainment hat mit einer Dividendenrendite von 8,75 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.9%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt +5,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Six Flags Entertainment-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.