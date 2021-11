Six Flags Entertainment Aktie: Das Unternehmen ernennt einen neuen CEO!

Six Flags Entertainment Corp (NYSE:SIX) hat Selim Bassoul, bisheriger Non-Executive Chairman des Board, mit sofortiger Wirkung zum CEO und President ernannt. Bassoul wird weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrats fungieren. Bassoul löst Michael Spanos ab, der nach zweijähriger Tätigkeit als CEO, Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten ist. Six Flags hat Ben Baldanza, einen unabhängigen Direktor von Six Flags, zum neuen Non-Executive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



