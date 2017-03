Sivan Design erhält Auftrag für das Programm zur Unterstützung der Landregulierung von der ruandischen Behörde für natürliche Ressourcen

Kigali, Ruanda (ots/PRNewswire) -Sivan Design (http://www.sivandesign.com), ein global führendesUnternehmen für die Entwicklung und Umsetzung von ERP-Systemen(Enterprise-Resource-Planning), die mit GIS-Lösungen integriertwerden, gab heute bekannt, dass es einen Auftrag für die technischeUnterstützung des Programms der ruandischen Behörde für natürlicheRessourcen (RNRA) zur Unterstützung der Landbesitzregulierungerhalten hat.Der Auftrag wurde im Rahmen eines internationalenAusschreibungsverfahrens vergeben, an dem auch andere etabliertenBranchenakteure teilnahmen. Das Projekt soll im Februar 2017 beginnenund bis Juni 2018 abgeschlossen sein.Mit finanzieller Unterstützung durch das DFID (die britischeRegierungsbehörde für internationale Entwicklung) hat die RNRA SivanDesign D.S Ltd damit beauftragt, weitere Kapazitäten undExpertenberatung zur Verfügung zu stellen, um die ruandischeRegierung bei der Umsetzung des RNRA-Arbeitsplans 2016-18 für dasLTRSP (Unterstützungsprogramm für die Landbesitzregulierung) zuunterstützen, einen Geschäftsplan für nachhaltige Landverwaltung zuentwickeln und weitere Beratungsdienste für das Team fürVeränderungsmanagement und Innovation in der RNRA sowieDienstleistungen für den öffentlichen Zugang zu Grundstücken zuerbringen. Zu den Hauptaufgaben von Sivan für dieses Projekt zähltdie Verbesserung der Kapazitäten des bestehenden LAIS(Landverwaltungsinformationssystem) durch die Implementierung seinerführenden Systemplattform für Grundstücke und Grundbesitz -GeoERP/LAPS.Über die ruandische Behörde für natürliche RessourcenDie Ruandische Behörde für natürliche Ressourcen (RNRA) leitet dieVerwaltung der natürlichen Ressourcen bestehend aus Land, Wasser,Wäldern, Minen und Geologie. Sie ist für die Aufsicht, dieÜberwachung und die Gewährleistung der Implementierung von Anliegenzuständig, die sich auf die Förderung und den Schutz von natürlichenRessourcen im Rahmen von Programmen und Aktivitäten aller nationalenInstitutionen beziehen.Die Abteilung für Land und Kartografierung der RNRA wurdeeingerichtet, um das Nationale Programm zur Besitzreform des Landeszu implementieren, wie es von der Nationalen Landrichtlinie vonRuanda vorgesehen ist. Das Programm zielt darauf ab, die Sicherheitdes Landbesitzes zu verbessern, indem ein effizientes, transparentesund gerechtes System der Landverwaltung eingerichtet wird.Um diese Ziele zu erreichen, führte die RNRA von 2009 bis 2013 dasLandbesitzregulierungsprogramm durch. Nachdem die rechtlichenGrundlagen geschaffen und das Programm zur Landregistrierung und-demarkierung initiiert wurde, ist der nächste Schritt zurUnterstützung der angebotenen Dienstleistungen die Verbesserung desnationalen Landregistrierungssystems und die Schaffung vonöffentlichem Bewusstsein für die Eintragung von Eigentumsänderungenund Grundstückstransaktionen.Über Sivan DesignSivan Design D.S Ltd wurde 1999 (1996) in Israel als ein führenderAnbieter von Lösungen mit eingebettetem GIS (GeografischesInformationssystem) für Infrastrukturen und schlüsselfertige Lösungenfür LIS (Landinformationssystem) gegründet.Die hauptsächlichen Spezialisierungen von Sivan umfassen dieEntwicklung und Implementierung von IT-Systemen, die in GIS zurKontrolle und Verwaltung von Landnutzung eingebettet sind,Untergrundinfrastruktur und Straßennetzwerk, die Entwicklung undImplementierung von Richtlinien und Prozeduren für Datenverwaltungund Informationssammlung und -verarbeitung, Landvermessung undKartografierung.Sivan Design verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in denBereichen GIS und LIS und führt auf der ganzen Welt IT-GIS-Projekteim großen Maßstab durch.Um mehr über Sivan Design zu erfahren, besuchen Siehttp://www.sivandesign.comPressekontakt:Sivan Design D.S. Ltd.Maria OvsyannikovBusiness Development Managermaria.o@sivandesign.comOriginal-Content von: Sivan Design, übermittelt durch news aktuell