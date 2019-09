Sitzung des Klimakabinetts: Der Bund deutscher Baumschulen fordert die Aufpflanzung von Bäumen in Stadt und freier Natur (FOTO)

Berlin (ots) -Am 20. September will die Bundesregierung ihr großes Klimapaketbeschließen. Dieses soll sicherstellen, dass Deutschland seineKlimaziele bis 2030 erreicht- - 55 Prozent weniger Treibhausgase alsim Jahr 1990 müssen es bis dahin sein.Der Bund deutscher Baumschulen fordert, dass im zu beschließendenMaßnahmenpaket die Aufpflanzung von Gehölzen in der Stadt und in derfreien Natur enthalten sein muß.Allein in den Städten fehlen mehrere Millionen Bäume, dieabgeholzt und nicht nachgepflanzt wurden. Dabei verarbeitetbeispielsweise eine 20 Meter hohe Buche 18 kg Kohlendioxid an einemeinzigen Sonnentag. 3 Millionen Bäume würden jährlich bei 120Sonnentagen also 6,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid binden. Weiterhinzu fördern ist die Fassadenbegrünung mit Schlingpflanzen, z.B. Efeu,die neben der CO2-Bindung auch eine Isolierungswirkung für Gebäudemit sich bringt. Begrünte Dächer und Fassaden sorgen an heißen Tagenfür kühlere Temperaturen im Gebäude, die Temperaturunterschiedeliegen hierbei zwischen 4 bis 8 Grad. Als Nebeneffekt würde sichdadurch auch der Gebrauch von Klimaanlagen verringern können, waswiederum den Energieumsatz reduziert.BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl: "Wir fordern, künftig 5Prozent der Bausumme für lebendiges Grün gesetzlich vorzuschreiben.Dies soll sowohl für private als auch für öffentliche Bauherrengelten. Mit diesen Maßgaben würden wir große Schritte in RichtungErreichung der Klimaziele 2030 machen."Pressekontakt:Kerstin KuchmetzkiReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell