Die Situation in Deutschlands Kreißsälen verbessern / Hebammenverband begrüßt Beschluss des Bundesrats zu Hebammen

Berlin (ots) - Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) begrüßtden heutigen Beschluss des Bundesrats zur Versorgung mitHebammenhilfe. Der Bundesrat stimmte einer Stellungnahme zumPflegepersonal-Stärkungsgesetz mit Maßnahmen für eine Verbesserungder Arbeitssituation von Hebammen in Kliniken zu. Im weiterenGesetzgebungsverfahren sollen laut Bundesrat auch die Stellen undPersonalkosten von Hebammen in Kliniken geprüft und beiVerbesserungen einbezogen werden. Hintergrund ist die angespannteSituation in Deutschlands Kreißsälen. Bei steigenden Geburtenzahlenhat aktuell fast jede zweite Klinik mit Geburtshilfe Probleme, offeneHebammenstellen zu besetzen. Hebammen in Deutschland betreuen doppeltbis dreifach so viele Frauen unter der Geburt wie in andereneuropäischen Ländern. Dies führt zu einer sehr hohen Arbeitsbelastungund zu einem Rückzug von Hebammen aus der Geburtshilfe. Eineschlechtere Versorgung für Mutter und Kind sind die Folge. DerHebammenverband hofft aufgrund dieser Situation, dass sichBundesregierung und Bundestag dem Antrag der Bundesländer nichtverschließen und bittet um eine positive Abstimmung."In den Kreißsälen in Deutschland gibt es zu wenige Hebammen. Siearbeiten dort mittlerweile bis zur Erschöpfung", betont UlrikeGeppert-Orthofer, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes e. V."Wir freuen uns, dass der Bundesrat Hilfe für die schlimme Situationin der Geburtshilfe fordert." Eine nachhaltige Verbesserung istnötig: Es gibt zu wenige Planstellen für Hebammen in den Kreißsälen,um eine angemessene Hebammenbetreuung während der Geburtsicherzustellen. Zusätzlich können im Durchschnitt schon jetzt injedem Kreißsaal 1,6 Hebammen-Planstellen nicht besetzt werden.Lediglich 20 Prozent der Hebammen arbeiten noch in Vollzeit. Dieflächendeckende und wohnortnahe Versorgung mit Geburtshilfe mussdringend sichergestellt werden. Dazu müssen die Arbeitsbedingungenvon Hebammen sowie ihre Vergütung verbessert werden, um wiederAnreize für eine Tätigkeit im Kreißsaal zu schaffen. In den Klinikensollte die Betreuung einer Frau während der Geburt durch eine HebammeStandard sein.Der Bundesrat hat heute diese Anliegen aufgegriffen und betont,dass der Bereich der Geburtshilfe bei einer Verbesserung vonPersonalausstattung und Arbeitsbedingungen mit demPflegepersonal-Stärkungsgesetz nicht außer Acht gelassen werden darf.Die Hebammenversorgung stehe vor den gleichen Problemen wie diePflege. Ein Anreiz für eine vermehrte Einstellung von Hebammen unddamit ein besserer Betreuungsschlüssel für die werdenden Mütter sollerzielt werden. Damit werde die Versorgung mit Geburtshilfegesichert.Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren um einePrüfung der Erweiterung des Gesetzesvorhabens auf Hebammenstellen undHebammenpersonalkosten.Dies bezieht sich insbesondere auf:- die vollständige Refinanzierung jeder zusätzlichen und jederaufgestockten Hebammenstelle im Kreißsaal;- die Einbeziehung von angestellten Hebammen in die für die Pflegevorgesehene vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen;- die Übertragung auf den Hebammenbereich bei der für das Jahr2020 vorgesehenen Bereinigung der DRG um diePflegepersonalkosten und die Einführung neuer Pflegebudgets, mitdenen den Krankenhäusern die tatsächlichen Kosten der Pflegeerstattet werden sollen;- die Einbeziehung von Hebammen in den Auftrag an DKG und GKV-SV,bis zum Jahr 2020 die Grundlagen für ein neuesFinanzierungskonzept und dessen Umsetzung zu erarbeiten.Der DHV bittet die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sichdieser Stellungnahme der Länder nicht zu verschließen und stelltgerne seine Expertise für die Umsetzung eines neuen Konzepts ab 2020zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Hebammenverband e. V.PressestelleTelefon: 030/3940 677 30E-Mail: presse@hebammenverband.deOriginal-Content von: Deutscher Hebammenverband e.V., übermittelt durch news aktuell