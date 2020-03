Sito Mobile: Da kann man nur noch staunen

An der Heimatbörse OTC US notiert Sito Mobile per 26.03.2020, 00:52 Uhr bei 0.17 USD. Sito Mobile zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Die Aussichten für Sito Mobile haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Sito Mobile wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sito Mobile vor. Das Kursziel für die Aktie der Sito Mobile liegt im Mittel wiederum bei 3 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0.1698 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 1666,78 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sito Mobile insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sito Mobile ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sito Mobile-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,09, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,03, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Sito Mobile mit einer Rendite von -91,67 Prozent mehr als 107 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,8 Prozent. Auch hier liegt Sito Mobile mit 114,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.