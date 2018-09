Sitetracker erweitert Führungsteam, um internationales Wachstum zu beschleunigen

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -"Unser Fokus liegt weiterhin darauf, eine Softwareplattformbereitzustellen, mit der die innovativsten Unternehmen der Welt ihreProjekte zum Erfolg bringen und ihre Unternehmensanlagen effizientereinsetzen können", sagte Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker."Durch den Anschluss von David George an Sitetracker zur Führungunserer EMEA- & APAC-Teams werden wir global besser positioniertsein, um unsere Kunden zu unterstützen, während diese den Aufbau vonmissionskritischer Infrastruktur fortsetzen.""Zur Wahrnehmung dieser Chancen brauchen Unternehmen die richtigeTechnologie, damit Standards im Projektmanagement in greifbare undreproduzierbare Ergebnisse übersetzt werden können, denn das Volumen,die Vielfalt und die Geschwindigkeit von Projekten beschleunigen sichweiterhin weltweit", sagte George. "Momentan sind noch keine echtenStandards in Kraft, um hochvolumige Infrastrukturprojekte zu planen,umzusetzen, auszubauen und zu pflegen."Bevor David George zu Sitetracker kam, war er bei dem inSunnyvale, Kalifornien, niedergelassenen Unternehmen Trimble tätig,wo er eine Reihe verschiedener Funktionen innehatte, zuletzt alsGeneral Manager der Geschäftssparte Real Estate & Workplace Solutionsaus der Niederlassung Trimble London. Davor war er in Beijing alsGeneral Manager der Abteilung Mobile Solutions in derAsien-Pazifik-Region beschäftigt. Vor seiner Tätigkeit bei Trimblehat er mehrere Jahre bei Ericsson gearbeitet, wo er die Verantwortungfür wichtige Geschäftsbeziehungen mehrerer globaler Accounts trug,zum Beispiel mit Vodafone und France Telecom.George bringt einen reichen Erfahrungsschatz in das Führungsteamvon Sitetracker mit, zu dem ein starker kaufmännischer Hintergrund,umfassende internationale Erfahrung und ein profundes Verständnis fürdie Telekommunikations- und Softwarebranchen gehören. Er sprichtmehrere Sprachen, hat in über einem Dutzend Ländern gelebt undgearbeitet und verfügt über einen Bachelor-Abschluss vom StevensInstitute of Technology sowie einen MBA-Abschluss von der Santa ClaraUniversity.Mit dem Beitritt von George eröffnet Sitetracker gleichzeitig eineLondoner Niederlassung, um seine internationale Expansion in dieEMEA- & APAC-Regionen zu steuern, und stellt dafür Mitarbeiter insämtlichen Funktionen ein - vom Vertrieb über Marketing undKundenerfolg bis hin zu Technik und Betriebsaktivitäten.Sitetracker ermöglicht den Unternehmen in den BranchenTelekommunikation, Energieversorgung, erneuerbare Energien undintelligente Städte ihre Projektverfahren zu standardisieren,operative Spitzenleistungen zu erreichen und kritische Infrastrukturrund um die Welt bereitzustellen. Für weitere Informationen überaktuelle Stellenangebote und die Vorteile einer beruflichen Laufbahnbei Sitetracker besuchen Sie bittehttps://www.sitetracker.com/career/.Informationen zu Sitetracker, Inc.Sitetracker, Inc. bringt die erfolgreiche Umsetzung von kritischerInfrastruktur voran. Als globaler Maßstab zum Management vonumfangreichen Projekten ermöglicht die Plattform von Sitetracker denwachstumsorientierten Innovatoren, den gesamten Anlagen-Lebenszykluszu optimieren. Vom praktischen Feldeinsatz bis hin zur oberstenHierarchieebene - Sitetracker befähigt alle Beteiligten, die Art undWeise der Planung, Umsetzung, Pflege und des Ausbaus ihrerUnternehmensanlagen-Portfolios zu perfektionieren. FührendeUnternehmen in den Marktsektoren Telekommunikation, Versorgung,intelligente Städte und alternative Energien, u. a. Verizon, Nokia,Fortis, Alphabet und Panasonic, verlassen sich auf Sitetracker, umMillionen von Anlagen und Projekten im Wert von mehr als 12Milliarden USD der globalen Portfoliobestände zu managen. WeitereInformationen findet man unter www.sitetracker.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/747322/David_George.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/613805/Sitetracker_Logo.jpgPressekontakt:Brett Chesterpress@sitetracker.comOriginal-Content von: Sitetracker, übermittelt durch news aktuell