Die Sitel Group führt das neue EXP+(TM) ein, um die Bereitstellung von End-to-End-Kundenerfahrungsdiensten zu vereinfachen

Miami (ots/PRNewswire) - Mit jahrzehntelangem Know-How im Bereich der Kundenerfahrung kombiniert mit fortschrittlicher Technologie und Analytik bietet EXP+(TM)eine neue maßgeschneiderte Lösung, die den Bedürfnissen jeder Marke entsprichtSitel Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2912274-1&h=367384123&u=https%3A%2F%2Fwww.sitel.com%2F&a=Sitel+Group), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen für End-to-End-Kundenerfahrungen, hat heute den Start der Unternehmenserfahrungsplattform EXP+(TM) bekannt gegeben. Es handelt sich um eine flexible und vollständig cloudfähige Lösung, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung von End-to-End-Kundenerfahrungsdienste zu vereinfachen und dabei die Effizienz, Effektivität und Kundenzufriedenheit zu steigern.EXP+ bietet ganzheitliche und vertikal-spezifische Lösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, einschließlich Performance-Management, Chat, E-Mail, sprechbasierte Contact-Center-Lösungen, digitale Transformation, Automatisierung, datengesteuerte Erkenntnisse und Beratung für positive Kundenerfahrungen."Erfahrungen sind das, was wir bei Sitel Group tun. Über 35 Jahre haben wir den von uns unterstützten Marken außergewöhnliche und beeindruckende Erfahrungen geboten und uns der Bereitstellung außergewöhnlicher Mitarbeiter-Erfahrungen durch Programme wie Sitel MAX gewidmet", so Martin Wilkinson-Brown, Leiter des Marketings der Sitel Group. "Mit EXP+ definieren wir die Erbringung positiver Kundenerfahrung neu mithilfe unsere robusten digitalen Lösungen und menschenorientierten Services, die wir in vier miteinander verknüpften Produktfamilien unterteilen: Stärken, Begeistern, Entdecken und Entwickeln. Innerhalb dieses Ökosystems arbeiten Elemente nahtlos zusammen, um die Erbringung positiver Kundenerfahrung unserer Kunden ständig zu verbessern, Effizienz zu steigern und einen höheren Unternehmenswert zu erzielen."Jede Lösung innerhalb der EXP+-Plattform bietet als eigenständiges Produkt einen Mehrwert. Doch die enorme Leistungsfähigkeit der Plattform offenbart sich erst, wenn mehrere Lösungen zusammenwirken, die auf die Ziele der Kundenzufriedenheit unserer Kunden zugeschnitten sind. EXP+-Lösungen lassen sich nahtlos integrieren, tauschen Informationen aus, beseitigen Datensilos und bringen Schwung in die Leitung positiver Kundenerfahrung. Diese flexible Integration treibt die Kundenerfahrungs-Strategien an, indem sie bei jedem Zusatz eine maximale Wirkung bei minimalem Aufwand erzielt. Die EXP+-Plattform gründet auf vier leistungsstarke Produktfamilien, die zusammen eine hochmoderne End-to-End-Kundenerfahrung liefern:- EXP+ Stärken - Stärken Sie Ihre Mitarbeiter bei der Erbringung herausragender Kundenerfahrungen durch preisgekrönte Mitarbeitererfahrungen, von der Talentauswahl und Eingliederung bis hin zu Coaching und Schulungen.- EXP+ Begeistern - Begeistern Sie Verbraucher mit Ihrer Marke durch kundenorientierte Technologien in Kombination mit der Intensität menschlicher Beziehungen.- EXP+ Entdecken - Entdecken Sie die Möglichkeiten von KI-gestützten Analyse- und Beratungsdiensten, um neue Potenziale zu erforschen, die Ihre Kundenerfahrungen neu definieren.- EXP+ Entwickeln - Entwickeln Sie Ihre Kundenerfahrung und stellen Sie sie mit intelligenter Selbstbedienung und Automatisierung auf die nächste Stufe. "Fachwissen, tiefes Verständnis und Know-How im Bereich der Kundenerfahrung seitens der Sitel Group zusammen mit innovativen digitalen Lösungen und eine nahtlose Integration unserer Produkte zeichnen unsere Plattform aus", sagte Ryan Maund, Leiter Produkt & Innovation, Sitel Group. "EXP+ ist eine Lösung, die der Technologie, auf die sie basiert, immer einen Schritt voraus ist, da sie durch unser eigenes geistiges Eigentum und ein tiefes menschliches Verständnis der Branche zusammengestellt wurde. Diese eingehende Branchenkenntnis ermöglicht die fortlaufende Verbesserung, um schnelle Anlaufzeiten sowie sofortigen Mehrwert für die Marken und somit durch unsere KI-gestützten Daten- und Analyselösungen einen Wettbewerbsvorteil zu bieten."Mit dem Start der neuen EXP+-Lösung gibt die Sitel Group auch die neue Markenbotschaft bekannt: "Beziehungen schaffen. Gespräche wertschätzen." Im Sinne der nahtlosen Integration von Technologie und der menschlichen Note, die sich in der EXP+ Lösung abzeichnet, nutzte Sitel Sitel MAX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2912274-1&h=2440241489&u=https%3A%2F%2Fwww.sitel.com%2Fnews%2Fimproving-the-employee-experience-through-sitel-max%2F&a=Sitel+MAX) oder My Associate Experience, um das diese Markenbotschaft in mehr als 500 Stunden der Ideenfindung durch Mitarbeiter aus 16 Ländern zu entwickeln. Sitel MAX treibt das Engagement der Gruppe zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung an, indem es den Mitarbeitern zuhört und sie in die Markenaktivitäten und -initiativen einbezieht. Das zuständige Team bezog mehr als 15 % der Mitarbeiter der Sitel Group in die Entscheidung über die endgültige Botschaft mit ein."Durch die Einbeziehung und das Zuhören unserer Mitarbeiter über Sitel MAX konnten wir mehr als 11.000 Stimmen innerhalb unseres Unternehmens für unsere neue Markenbotschaft zählen", erklärte Wilkinson-Brown. "Dieses Projekt hat unser Engagement zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung wahrlich unter Beweis gestellt. Unsere neue Marke ist ein Beispiel für das, was wir für unsere Kunden tun und wer wir für unsere Mitarbeiter sind. Mit dieser neuen Identität und der neuen EXP+-Plattform gestalten wir die Zukunft im Bereich der Kundenerfahrung, um unseren Mitarbeitern und Kunden ein noch nie da gewesenes Erlebnis zu bieten."Weitere Informationen über EXP+ erhalten Sie unter sitel.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2912274-1&h=853373133&u=https%3A%2F%2Fwww.sitel.com%2F&a=sitel.com).Über Sitel GroupAls weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen für End-to-End-Kundenerfahrungen arbeitet die Sitel Group mit den weltweit beliebtesten Marken zusammen, von umsatzstarken Fortune-500-Unternehmen bis hin zu lokalen Startups, um an allen Kundenkontaktpunkten einen Wettbewerbsvorteil zu entwickeln, aufzubauen und zu liefern.Mit 90.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt - zuhause, in Contact Centers und in MAXhubs - verbinden wir Marken sicher mit ihren Kunden über 4,5 Millionen Mal täglich in mehr als 50 Sprachen und bringen so die digitalen Kundenerfahrungs-Strategien unserer Kunden voran. EXP+ erstellt ein robustes Ökosystem durch die Nutzung von vier miteinander verknüpften Produktfamilien: Stärken, Begeistern, Entdecken und Entwickeln.Mit unserer preisgekrönten Unternehmenskultur, die auf über 35 Jahre marktführender Erfahrung und Engagement zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung gründet, verbessern wir Geschäftsergebnisse durch das Paaren von innovativem Design-Denken und digitalen Lösungen - einschließlich Selbstbedienung, künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung und datengesteuerte Analysen - mit dem Fachwissen, dem Gefühl und der Empathie unserer Mitarbeiter, die Beziehungen schaffen. Erfahren Sie mehr auf www.sitel.com