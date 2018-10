Siteimprove wird die Verantwortung für barrierefreien Zugang zu Websites für 2019 übernehmen

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Siteimprove, ein weltweittätiges Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das es digitalenTeams ermöglicht, ihre digitale Leistung zu optimieren, ist stolz,die Verantwortung für barrierefreien Zugang zu Websites für 2019 zuübernehmen, indem es sein anhaltendes Engagement für den Aufbau vonPartnerschaften, Gemeinschaft und Thought Leadership bekräftigt.Eine der Schlüsselinitiativen von Siteimprove für 2019 ist derAufbau von mehr strategischen Partnerschaften mit gleichgesinntenOrganisationen und Unternehmen. Dieses Jahr teilte Siteimprove vorallem seine Erkenntnisse zu Standardisierung durch runde Tische undPodiumsdiskussionen mit dem European Disability Forum, einerunabhängigen nichtstaatlichen Organisation, welche die Interessen von80 Millionen Europäern mit Behinderungen verteidigt. Als Teil dieserAktion nahm Siteimprove im Juni an einem runden Tisch der 11. Sitzungder Vertragsstaaten der Vereinten Nationen (http://www.edf-feph.org/newsroom/news/coherence-standardisation-support-accessibility) zu denRechten von Personen mit Behinderungen teil.Intern wird Siteimprove fortlaufende Trainings- undBildungsprogramme fördern, um sein Entwicklungsteam bei derEntwicklung von barrierefreiem Code zu unterstützen. Im Jahr 2018entwickelte das Unternehmen das A11Y Drive Project (https://siteimprove.com/en/blog/siteimprove-development-prioritizes-software-accessibility/), das die Aufgabe der Überprüfung von Code-Barrierefreiheitautomatisiert und die Möglichkeit von rückläufigen Entwicklungenreduziert. Durch das Teilen der Geschichte des Projekts hofftSiteimprove, andere Technologieunternehmen dazu zu inspirieren, eineEntwicklungskultur aufzubauen, die die Barrierefreiheit von Produktenpriorisiert.Diese Initiativen folgen unmittelbar auf ein bedeutendes Jahr fürdas Unternehmen, das zu einem früheren Zeitpunkt die Bildung seiner"Global Accessibility Relations Group" ankündigte (https://siteimprove.com/en/company/press/2018/siteimprove-promotes-from-within-names-global-head-of-accessibility-of-accessibility-relations/), die dieweltweite Inklusion verfechten und sich auf das Angebot großangelegter automatisierter Tests und Überwachung von Barrierefreiheitkonzentrieren soll. Leiter der Gruppe ist Stein-Erik Skotkjerra, einanerkannter internationaler Spezialist für digitale Barrierefreiheitund Redner, der seit April 2017 für Siteimprove tätig ist.Nach extrem erfolgreichen Veranstaltungen zur Barrierefreiheit inSingapur, Amsterdam und Oslo sind, neben anderen in diesem Jahr,bereits mehrere Veranstaltungen für das Jahr 2019 geplant, u. a. dieDigital Oulu Konferenz in Finnland(https://siteimprove.com/fi-fi/events/digital-oulu-do2019/), auf derSkotkjerra "Why designing for the blind is pointless" präsentierenwird.Informationen zu A/SSiteimprove bietet die weltweit umfassendste Cloud-basierteDigital Presence Optimization (DPO) Software. Die SiteimproveIntelligence Platform bietet aufschlussreiche Einblicke, die es Ihnenund Ihrem Team ermöglichen, qualitativ hochwertigere Inhalte zuerstellen, den Datenverkehr zu verbessern, die digitale Leistung zumessen und auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinzuarbeiten- und dies alles von einem Ort aus. Siteimprove ist auch stolzdarauf, erstklassigen technischen Support, Akademiekurse,Dienstleistungen und Technologieintegrationen anzubieten.Finden Sie unter https://siteimprove.com/en/ heraus, warum über7.000 Organisationen in der ganzen Welt die Siteimprove IntelligencePlatform nutzen, um ihre digitale Präsenz zu optimieren.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_Logo.jpgPressekontakt:Jessica O'SullivanPublic Affairs & Relations ManagerE-Mail: jos@siteimprove.comTel.: +45 8119 6967Original-Content von: Siteimprove, übermittelt durch news aktuell