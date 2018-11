Sitecore wird von einem unabhängigen Forschungsunternehmen zum Marktführer für Web-Content-Managementsysteme ernannt

Sitecore erhielt die bestmögliche Bewertung in den Kategorien WebExperience Management, Cloud, Struktur, Website-Suche undService-PartnerprogrammSan Francisco (ots/PRNewswire) - Sitecore®(http://www.sitecore.com/), der weltweit führende Anbieter vondigitalem Experience Management, gab heute bekannt, dass es imBericht "The Forrester Wave(TM): Web Content Management Systems, Q42018" als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde.i Der Berichtbewertet die 15 wichtigsten Anbieter anhand von 26 Kriterien.Sitecore erhielt darin die höchstmögliche Punktzahl in achtKategorien, darunter Web Experience Management, Cloud, Struktur,Website-Suche, Commerce-Anwendungen, Service-Partnerprogramm,Entwicklerprogramm und Zahl der Produktkunden.In seinem Bericht erklärt Forrester: "Sitecore hat sich in denletzten 18 Monaten dramatisch verändert. Das Unternehmen hat eineneue Führungsposition eingenommen, Azure vollständig eingeführt, istzum Mittelstand als Geschäftsschwerpunkt zurückgekehrt, einePartnerschaft mit der Salesforce Marketing Cloud eingegangen und hateinen Anbieter für Digital Asset Management (DAM) übernommen. Darüberhinaus stellt Forrester fest, dass "Sitecore Experience Managerkürzlich CRM-Integrationsverbesserungen, neue KI-Funktionen undAktualisierungen des Sitecore Experience Accelerator (SXA) eingeführthat. Die derzeitigen Möglichkeiten von Sitecore für Entwicklerentsprechen weitgehend den Erwartungen. Marketingfunktionen zurIntegration von mehr Content-Repositories über ihr Data ExchangeFramework und traditionell starke Marketingfunktionen fürPersonalisierung können als herausragend bewertet werden"."Führende Anbieter im Bereich des digitalen Marketings setzenzunehmend auf Web-CMS-Plattformen als Dreh- und Angelpunkt, der ihrestrategischsten Kundenerlebnisse und Initiativen im Rahmen derdigitalen Transformation verbindet", sagte Ryan Donovan, ChiefTechnology Officer bei Sitecore. "Unsere Kunden verlassen sich aufdie Sitecore Experience Platform, um einheitliche, personalisierteund wertvolle Erlebnisse an jedem Kundenkontaktpunkt bereitzustellen.Wir glauben, dass dieser Bericht das Vertrauen zum Ausdruck bringt,das Sitecore-Kunden und -Partner in unsere breite Palette anKompetenzen und unsere Markteinführungsstrategie setzen. Das zeigtsich auch im zweistelligen Wachstum, das wir im letzten Jahr erzielthaben".Die erstklassigen Web-Content-Managementsysteme von Sitecore,Sitecore Experience Manager (XM) und Sitecore Experience Platform(TM)(XP), sind Teil der Sitecore Experience Cloud(TM), derEnd-to-End-Plattform für Content, Commerce und Personalisierung, dieMarken dabei unterstützt, ihre digitalen Erlebnisse zutransformieren. Sitecore hat kürzlich die Version 9.1 von Sitecore XPmit einer Reihe bahnbrechender Innovationen auf den Markt gebracht.Damit können Marketingprofis Tools bei ihrer Arbeit nutzen, die ihrFachwissen verbessern und erweitern. Von Sitecore JavaScript Services(https://www.sitecore.com/products/sitecore-experience-platform/wcm/headless-cms/developers) (JSS) und Verbesserungen für SitecoreExperience Analytics (https://www.sitecore.com/products/sitecore-experience-platform/customer-intelligence/customer-analytics) bis hin zuden Machine Learning-Funktionen der nächsten Generation in SitecoreCortex(TM) (https://www.sitecore.com/resources/index/video-assets/sitecore-cortex) erweitert Sitecore 9.1 die Leistungsfähigkeit dervielseitigsten digitalen Marketingplattform der Branche. Damit bietetdas Unternehmen Marketingprofis die Möglichkeit, die Markteinführungneuer Produkte zu beschleunigen und die Komplexität bei derBereitstellung personalisierter Kundenerlebnisse zu minimieren.The Forrester Wave(TM): Web Content Management Systems, derBericht für das vierte Quartal 2018 bewertete 15 Anbieter nach 26Kriterien, eingeordnet nach aktuellem Angebot, Strategie undMarktpräsenz. Der vollständige Bericht ist unter folgender Adresseverfügbar: https://siteco.re/2zbjlXo.i Forrester Research, "The Forrester Wave(TM): Web ContentManagement Systems, Q4 2018"; Mark Grannan mit Allen Bonde undMadeline King, 15. November 2018.Informationen zu SitecoreSitecore ist ein weltweit führender Software-Anbieter für dasdigitale Experinece Management, der Content Management, Commerce undCustomer Insights anbietet. Die Sitecore Experience Cloud(TM)ermöglicht es Marketingprofis, personalisierte Inhalte in Echtzeitund in großem Maßstab über alle Kanäle hinweg vor, während und nacheinem Verkauf bereitzustellen. Mehr als 5.200 Marken - darunterAmerican Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical und L'Oréal -haben Sitecore vertraut und können nun personalisierte Interaktionenliefern, die das Publikum begeistern, Kundenbindung fördern undEinnahmen steigern.