Sitecore nutzt die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz zur automatisierten Personalisierung

Sitecore AI - Auto Personalization wurde im Rahmen einesPilotprogramms in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt undoptimiertOrlando, Florida (ots/PRNewswire) - Sitecore Symposium 2019 -Sitecore®, der weltweit führende Anbieter von Software für dasManagement digitaler Erlebnisse, kündigte Sitecore AI an. Sitecore AIist ein neues Rahmensystem für maschinelles Lernen, das esVermarktern ermöglicht, prädiktive Erkenntnisse zur Automatisierungder Bereitstellung personalisierter digitaler Erlebnisse zu gewinnen.Automated Personalization - ein Add-on für die Sitecore ExperiencePlatformTM (XP) 9.0 und höher - ist der erste Service der nächstenGeneration innerhalb von Sitecore AI und bietet eine der branchenweitersten Lösungen auf Basis von Microsoft Azure an. Die Softwareidentifiziert automatisch Besuchertrends, erstellt Kundensegmente undändert Seitenelemente, um personalisierte Erlebnisse zu liefern.Sitecore AI verstärkt die Leistungsfähigkeit von Sitecore XP, ummaßgeschneiderte, kontextuelle Erlebnisse zu bieten. So erhaltenKunden während ihres Aufenthalts nur Inhalte die nützlich undpraktisch sind. Die Software kann das Verhalten eines Kundenanalysieren, um seine Interessen und Absichten zu verstehen.Marketingspezialisten können so herausfinden, wo sich die einzelnenPersonen auf ihrer Journey befinden - ganz ohne Spekulationen - unddie besten Inhalte für jeden Kunden ermitteln, während siegleichzeitig ihre Erlebnisse kontinuierlich optimieren und sie zumKauf anregen."Sitecore AI hilft Marketern bei der Lösung der Content-Krise. Sieliefert ihnen die intelligenten Erkenntnisse, die sie benötigen, umdie Erstellung von Inhalten und die Bereitstellung personalisierterErlebnisse in großem Maßstab zu optimieren", sagt Desta Price,Executive Vice President of Product bei Sitecore. "Dieleistungsstarke Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit hat dieFähigkeit, Verhaltenstrends vorherzusagen und intelligente Kampagnenmit minimaler menschlicher Führung zu generieren. Gleichzeitig kanndie KI an die spezifischen Benutzerfälle angepasst werden. In Zukunftwird Sitecore AI in die gesamte Sitecore-Plattform integriert und einKernelement unserer SaaS-Vision bilden."Auto Personalization, eine Funktion von Sitecore AI, wurde imRahmen eines Pilotprogramms mit mehreren Sitecore-Kunden, darunterMicrosoft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2634613-2&h=20813909&u=https%3A%2F%2Fpartner.microsoft.com%2Fen-us%2Fcase-studies%2Fsitecore&a=Microsoft), entwickelt und optimiert. Mit dieser Lösung wird einnoch effektiveres Erlebnis für Besucher der Microsoft PartnerNetwork-Website ermöglicht und gleichzeitig die Website fürMarketingspezialisten schneller und einfacher zu verwalten. Sitecoreund Microsoft haben zusammengearbeitet und dabei auf Azure MachineLearning gesetzt, um KI-Co-Innovationen schneller auf den Markt zubringen.Für Microsoft ermöglicht die Auto Personalization-Lösung vonSitecore die schnelle Anpassung von Inhalten an den individuellenBenutzer - zum Beispiel die Unterscheidung zwischen einem Entwicklerund einem Marketer."Wir wissen, dass Besucher unserer Website auf einer Journey sind,aber der einzelne Weg kann für jeden Partner anders sein", sagt WinaWichienwidhtaya, OCP Marketing Technologist, Microsoft. "Wir möchtenverstehen, wo sich jede einzelne Person befindet, und auf eine Weisekommunizieren, die eine Bindung mit unseren Partnern aufbaut. Wirhaben früher fundierte Vermutungen darüber angestellt, welcheAktivitäten die Interessen eines Partners definieren. Mit KI könnenwir jetzt die Daten direkt bei diesem Problem auf eine umsetzbareWeise anwenden."Sitecore AI - Auto PersonalizationSitecore AI - Auto Personalization übernimmt die aufwändige undschwere Arbeit für Vermarkter und beseitigt operative Engpässe. DieseEngpässe verhindern, dass viele Personalisierungsmaßnahmen auf denWeg gebracht werden. Sitecore AI ist die einzige Lösung, dieautomatisch Kundensegmente identifiziert und damit das grundlegendeElement für die Bereitstellung einer echten digitalenEins-zu-eins-Erfahrung schafft.Auto Personalization bietet ein Dashboard, das es Marketernermöglicht, zu sehen, was die KI macht. Marketer können verstehen,warum der Algorithmus die Entscheidungen trifft, die er trifft, unddie Erkenntnisse schnell interpretieren. Auf diese Weise können siedie Auswirkungen auf die Unternehmensziele, die Zielvorgaben und diedirekten zukünftigen Aktivitäten verdeutlichen. Das Dashboard zeigtauch, welche Benutzereigenschaften am einflussreichsten sind, wie derAlgorithmus Kunden in angezeigte Zielgruppensegmente gruppiert undwie die Angebote ausgewählt werden, auf die diese Zielgruppensegmenteam stärksten reagieren.Sitecore AI wird als browserbasierter Machine Learning Service inder Azure Cloud betrieben.VerfügbarkeitAuto Personalization wird ab Dezember 2019 verfügbar sein. Imkommenden Jahr folgt Content AI für die prädiktiveContent-Performance und -Überwachung.Weitere Informationen finden Sie unter sitecore.com.Über SitecoreSitecore stellt eine Plattform für digitale Kundenerlebnissebereit, mit deren Hilfe die intelligentesten Marken der Weltlebenslange Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen können. Als einvielfach ausgezeichneter Marktführer ist Sitecore das einzigeUnternehmen, das Content, E-Commerce und Daten auf einer vernetztenPlattform zusammenführt, um mehr als 500.000 digitaleKundenerlebnisse pro Tag bereitzustellen. Führende Unternehmen wieAmerican Express, ASOS, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark,L'Oréal und Volvo Cars vertrauen auf Sitecore bei der Bereitstellungvon ansprechenderen personalisierten Erlebnissen für ihre Kunden.Weitere Informationen finden Sie auf Sitecore.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2634613-2&h=637135977&u=http%3A%2F%2Fsitecore.com%2F&a=Sitecore.com).© 2019 Sitecore Corporation A/S. Sitecore® und Sitecore ExperiencePlatform(TM) sind eingetragene Marken oder Marken der SitecoreCorporation A/S in den USA und anderen Ländern. Alle anderenMarkennamen, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.KontaktShannon LymanSr. Director, Communications bei Sitecoreshannon.lyman@sitecore.comLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140227/SF73524LOGOOriginal-Content von: Sitecore, übermittelt durch news aktuell