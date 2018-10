Sitecore legt die Messlatte höher und bietet die weltweit leistungsfähigste Plattform für personalisierte Erlebnisse

Neue Funktionen für Headless, Machine Learning und Analyticsbieten unübertroffene Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit fürMarketingfachleute und EntwicklerOrlando, Florida (ots/PRNewswire) - Sitecore Symposium 2018 --Sitecore® (http://www.sitecore.com/), der weltweit führende Anbietervon Software für das digitale Erlebnis-Management, hat heute neueFunktionen in Sitecore Experience Cloud(TM) vorgestellt, derEnd-to-End-Plattform für Content, Commerce und Personalisierung, dieMarken dabei unterstützt, ihre digitalen Erlebnisse zutransformieren. Die Innovationen, die mit der Einführung der Version9.1 der Sitecore Experience Platform vorgestellt wurden,einschließlich JavaScript Services (JSS), Sitecore Omni undMachine-Learning-Funktionen der nächsten Generation in SitecoreCortex(TM), erweitern die Leistungsfähigkeit der vielseitigstendigitalen Marketingplattform der Branche, um den Kunden dasreichhaltigste und relevanteste digitale Erlebnis zu bieten.Darüber hinaus gab Sitecore heute bekannt, dass es eine endgültigeVereinbarung zur Übernahme von Stylelabs, dem Entwickler derMarketing Content Hub®-Plattform, unterzeichnet hat (siehe separatePressemitteilung (https://www.sitecore.com/stylelabs-pr)). DieErweiterung von Sitecore durch die Stylelabs-Plattform ermöglicht esMarketing-Teams, den gesamten Content-Lebenszyklus zu kontrollierenund die Auswirkungen bestimmter Content-Ressourcen auf das Verhalteneinzelner Kunden zu verstehen, sodass sie während der gesamtenCustomer Journey transformative Erlebnisse bereitstellen können."Sitecore ist ganz darauf ausgerichtet, Marketingfachleuten undEntwicklern die Möglichkeit zu bieten, individuelle Kundenerlebnissebereitzustellen, die für die Differenzierung ihrer Markenentscheidend sind", sagte Mark Frost, CEO von Sitecore. "Diekontinuierliche Entwicklung von erstklassigen Lösungen in derSitecore Experience Cloud und die Übernahme von Stylelabs zeigen,dass wir eine Marketingplattform für heute und die Zukunftentwickeln. Wir bieten Marketingfachleuten und Entwicklern dieinteressantesten Möglichkeiten der Branche, um überzeugendeindividuelle Erlebnisse für den Aufbau lebenslanger Kundenbeziehungenzu schaffen."Während des Sitecore Symposiums hat Sitecore mehrere neueFunktionen vorgestellt, die Marketingfachleuten und Entwicklernfolgende Möglichkeiten bieten:- Nutzung der Leistungsfähigkeit der Sitecore-Plattform auch ohne.NET-Fachkenntnisse: Sitecore JSS (https://jss.sitecore.net/)bietet Millionen von JavaScript-Entwicklern die volleLeistungsfähigkeit der Sitecore-Plattform mit einem umfassendenSoftware Development Kit (SDK), mit dem sie Sitecore-basierteAnwendungen mit modernen JavaScript-UI-Bibliotheken und denbeliebten React-, Angular- und Vue.js-Frameworks erstellen können.Frontend-Entwickler verfügen nun über eine erstklassigeSchnittstelle, die es ihnen ermöglicht, von Sitecore vollständiggetrennt zu arbeiten und ihre Projekte sogar ohneSitecore-Installation zu beginnen.- Bereitstellung von kompromisslosen Headless-Content-Anwendungen mitumfassenden Personalisierungsfunktionen: Sitecore Omni(TM) nutztSitecore JSS und eine neue universelle Tracker-Funktionalität, umHeadless-Anwendungen zu erstellen, ohne die Personalisierungs-,Analyse- und A/B-Testfunktionen von Sitecore zu beeinträchtigen.Kreativteams können vollwertige Erfahrungen wie Websites oderEinzelseiten- und fortschrittliche Webanwendungen erstellen.Marketingexperten behalten dabei die volle Kontrolle über Inhalte,Präsentationen und Marketingfunktionen, während Entwickler dieabsolute Freiheit genießen, jede Entwicklungsumgebung, jedesBetriebssystem und jeden Entwickler-Workflow zu nutzen.- Automatisierung der Personalisierung mit einer benutzerdefiniertenund erweiterbaren Machine Learning Engine: Sitecore Cortex ist dienächste Ebene der Machine Learning-Innovation, dieMarketingspezialisten bei der Automatisierung praktischer undhochwertiger Personalisierungsaufgaben unterstützt. Die SitecoreCortex-gestützte Funktionalität automatisiert die zeitaufwändigeErstellung von Personalisierungsregeln und Content-Tagging sowiedie Segmenterkennung und die Erstellung neuer Angebote fürMarketing-Personas. Darüber hinaus ist die Sitecore CortexDatenverarbeitungs-Engine vollständig individualisierbar, sodassKunden und Partner ihre eigenen spezifischen Machine LearningEngines, Algorithmen und Plattformprozessoren entsprechend ihrenjeweiligen vertikalen Nutzungsszenarien integrieren können.- Vereinfachung der Steuerung und Durchführung vonMarketingkampagnen: Mit der Analyse von Rechtsvorschriften wie derDSGVO bietet die Sitecore Experience Platform 9.1 mehrereFunktionen, damit Kunden ihre E-Mail-Kampagnen besser verwaltenkönnen. Mit Sendebegrenzungen können Unternehmen steuern, wie oftan eine bestimmte Person täglich, wöchentlich oder monatlichE-Mails verschickt werden; Nachrichtentypen klassifizieren wichtigeE-Mails wie Bestätigungen für Aufträge oder Passwortrückstellungen;und mit Self-Service-Abmeldung und Kategoriepräferenz-Managementkönnen Endbenutzer einstellen, welche Arten von Nachrichten sieerhalten möchten. Sitecore hat auch die Funktionen zurAutomatisierung von Kampagnen mit neuen Templates,Registrierungskontrollen und Wartungstools verbessert, die dasErstellen und Ausführen von digitalen Kampagnen fürMarketingexperten erleichtern.- Erstellung von Content-Erlebnissen mit Echtzeit-Einblicken undInhalten mit klarem Mehrwert: Die zukunftsweisendeBenutzeroberfläche für die Bearbeitung von Webinhalten vonSitecore, bekannt als "Horizon", wurde für alle wichtigstenNutzungsszenarien freigegeben. Horizon verändert die Art und Weise,wie Marketingfachleute Seiten gestalten. Sie bietet ihnen eineintuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, gerätespezifische Previews undAnalysen, die Echtzeit-Kontextinformationen bereitstellen, wennInhalte erstellt und veröffentlicht werden. Die optimierteBenutzeroberfläche entlastet Content-Autoren und Redakteure vonProduktivitätseinschränkungen und ermöglicht einen wirklichdatengestützten Ansatz für die Erlebnisentwicklung."Die jüngste Welle von Innovationen, die wir auf den Marktgebracht haben, unterstreicht unser Engagement für Innovationen.Unser wichtigstes Ziel ist es dabei, unsere Kunden mit Tools zuunterstützen, die ihr Fachwissen verbessern und erweitern", sagteRyan Donovan, Chief Technology Officer von Sitecore. "Von MachineLearning über neue Schnittstellentechnologien bis hin zurVerfügbarkeit mehrerer Content-Entwicklungsmodelle - das Engagementvon Sitecore besteht darin, unseren Kunden bei der Lösung einerVielzahl von Marketing-Herausforderungen zu helfen, die Produktivitätzu steigern und ihr Unternehmen weiterzuentwickeln."Informationen zu SitecoreSitecore ist der weltweit führende Anbieter von Software für dasManagement digitaler Erlebnisse, die Content Management, Commerce undCustomer Insights in sich vereint. Die Sitecore Experience Cloud(TM)ermöglicht es Marketingspezialisten, personalisierte Inhalte inEchtzeit und in großem Maßstab über alle Kanäle hinwegbereitzustellen - vor, während und nach einem Verkauf. Mehr als 5.200Marken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, DowChemical und L'Oréal - haben Sitecore vertraut und können nunpersonalisierte Interaktionen liefern, die das Publikum begeistern,Kundenbindung fördern und Einnahmen steigern.KontaktMatt KrebsbachSr. Director, Public & Analyst Relations bei Sitecorematt.krebsbach@sitecore.comSitecore MedienarbeitWE CommunicationsTeamSitecore@we-worldwide.comSitecore, Own the Experience, Sitecore Experience Cloud, SitecoreCortex und Sitecore Omni sind eingetragene Marken oder Marken derSitecore Corporation A/S in den USA und anderen Ländern. Alle anderenMarken-, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpgOriginal-Content von: Sitecore, übermittelt durch news aktuell