Sitecore forciert Wachstumsdynamik - Erlöszuwachs über dem Marktdurchschnitt

Ausweitung des Cloud-Portfolios von Sitecore sorgt fürdreistellige Steigerung der Abonnement- und Cloud-ErlöseSan Francisco (ots/PRNewswire) - Sitecore®(http://www.sitecore.com/), das weltweit führende Unternehmen fürSoftware zum Managen digitaler Erlebnisse, begann sein Geschäftsjahrfür 2019 mit einer Wachstumsdynamik, die ein weiteres Jahrhervorragender Markt- und Finanz-Performance fortsetzte. ImGeschäftsjahr 2018 profitierte das Unternehmen weiter von derstrategischen Notwendigkeit, dass Unternehmen personalisiertedigitale Erlebnisse entwickeln, managen und umsetzen. Im vergangenenJahr konnten netto über 300 Neukunden gewonnen werden. Das weltweitanhaltende Wachstum war geprägt von einer Rekord-Performance inNordamerika im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018 sowieerheblichen Fortschritten beim Übergang auf das neue Geschäftsmodell:Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2017 stiegen die Abonnement- undCloud-Erlöse über das Gesamtjahr um mehr als 115 Prozent. Insgesamtkonnte Sitecore seine jährlich wiederkehrenden Erlöse um mehr als 35Prozent steigern - ein starkes zweistelliges Wachstum, das höher alsder Durchschnitt des Gesamtmarktes ausfiel."Wir haben im vergangenen Jahr in unserem gesamten Geschäfterhebliche Fortschritte erzielt - angefangen mit einer klarenStrategie, unsere Ressourcen auf die Kundenzufriedenheitauszurichten, durch strategische Partnerschaften unsere Chancenauszubauen und Marketern fortlaufend sinnvolle Innovationen zubieten", so Mark Frost, CEO von Sitecore. "Kombiniert mit einerstarken Umsetzung bei der Markteinführung und einem enthusiastischenKundenstamm konnten wir in den Kategorien "Management vonWeb-Inhalten" und "Handel" Marktanteile hinzugewinnen. Wir freuen unsdarauf, diese Zugewinne im vor uns liegenden Jahr weiter auszubauen -vor allem nach unserer Übernahme von Stylelabs und mit der Chance fürSitecore, sich im strategischen Zentrum desMarketing-Technologie-Stacks von Unternehmen zu positionieren."Unternehmen suchen nach neuen Möglichkeiten, sich gegenüberMitbewerbern durchzusetzen. Dabei sagen Forschungsarbeiten von Walker(https://www.walkerinfo.com/knowledge-center/featured-research-reports/customers2020-1) voraus, dass das Kundenerlebnis die Faktoren"Preis" und "Produkt" bis 2020 als wichtigste Markendifferenzierungüberholen wird. Die sich daraus für Unternehmen ergebendeNotwendigkeit, ihr Geschäft digital zu transformieren, fördert dieAkzeptanz der Sitecore Experience Cloud(TM) - einerEnd-to-End-Plattform für Inhalte, Handel und Personalisierung, dieMarketer in die Lage versetzt, für jedweden Kanal und jede Phase der"Customer Journey" einbeziehende, personalisierte Inhaltebereitzustellen. Die Plattform konnte ihre Marktposition imvergangenen Jahr durch folgende Punkte festigen:- Zusammenarbeit mit Salesforce, um Digital-Marketer in die Lage zuversetzen, personalisierte Marketingkampagnen zu erstellen: Kurznach der Bekanntgabe, dass es den Sitecore Experience Manager(TM)und die Sitecore® Experience Platform(TM) (XP) mit derSalesforce-Marketing-Cloud integrieren würde, lieferte Sitecore dieerste Phase der Sitecore Connect(TM)-Software für dieSalesforce-Marketing-Cloud aus. Die Integration machtSitecore-Inhalte im "Content Builder" von Salesforce zugänglich.Dies strafft den Prozess von Marketing-Teams, intelligentere,relevantere Kampagnen zu erstellen.- Steigerung der Tiefe und Expertise von Sitecores Partnerschaftenmit Digital-Agenturen: Im Oktober 2017 gab Sitecore eine weltweitangelegte strategische Partnerschaft mit WPP bekannt, der weltweitgrößten Gruppe für Kommunikationsdienstleistungen. Die Allianz vonWPP und Sitecore führt WPPs bestehende Sitecore-Partner zusammen(AKQA, Cognifide, Globant, Mirum, Ogilvy, POSSIBLE, VML undWunderman) und erschafft ein einzelnes Team, das mit SitecoresProdukt-, Verkaufs- und Support-Teams zusammenarbeiten wird, uminnovative, personalisierte Kundenerlebnisse zu entwickeln.- Verringerung der Komplexität für IT-Fachleute und Marketer durchneue Plattform-Innovationen: In Version 9 von Sitecore (XP) wurdeSitecore xConnect(TM) eingeführt - ein API-Framework, das esNutzern ermöglicht, Kundendaten aus fast jedem Drittparteisystemoder -kanal zu integrieren; und Sitecore Cortex(TM) - eineinnovative Engine für maschinelles Lernen mit hochentwickeltenAlgorithmen, die sowohl zu nativen als auch Drittpartei-KundendatenEinsichten in Echtzeit liefert.- Umsetzung der branchenweit ersten netto-neuen Handelsplattform seit2008: Sitecore Experience Commerce(TM) 9, freigegeben im Januar2018, ist eine hochgradig erweiterbare Plattform, die auf derneuesten ASP.NET-Core-2.0-Technologie aufbaut. Weiter ist sie dieeinzige Cloud-fähige Plattform, die nativ Inhalts- undHandelsfunktionen integriert, sodass Marken dasEnd-to-End-Einkaufserlebnis vor, während und nach einer Transaktionvollständig personalisieren und individualisieren können.In einer Zeit, in der Marketingorganisationen mit höherenAnsprüchen konfrontiert werden, über verschiedene Kanäle desKundenkontakts ein einheitliches und personalisiertes Erlebnisanzubieten, ergeben sich für Sitecore enorme Marktchancen. Gartnerprognostiziert, dass "differenzierter Nutzen und tägliche operativeSpitzenleistung für Endnutzer mit einem sie zufriedenstellendendigitalen Erlebnis beginnen. Durch die daraus entstehende Nachfragewerden die Ausgaben der Endnutzer für Digital-Experience-Plattformen(DXPs) bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)von 14 Prozent bis 2021 auf 18,5 Milliarden US-Dollar anwachsen."iSitecore glaubt, dass seine Marktstrategie, sein Innovationstempo undseine Fähigkeit, Kunden zum Erfolg zu verhelfen, ausschlaggebenddafür waren, dass das Unternehmen früher in diesem Jahr - das neunteJahr in Folge - in Gartners "magischem Quadranten für das Managementvon Web-Inhalten" (https://www.sitecore.com/resources/index/analyst-reports/gartner-magic-quadrant-for-web-content-management) als"Leader" geführt wurde und auch in Gartners "magischem Quadranten fürDigital-Experience-Plattformen" (https://www.sitecore.com/resources/index/analyst-reports/gartner-magic-quadrant-for-digital-experience-platforms-2018)ii als Leader erschien.i Gartner, "Forecast Snapshot: Digital Experience Platforms,Worldwide, 2017"; Bianca Granetto, Yanna Dharmasthira, FabrizioBiscotti; 6. November 2017ii Gartner, "Magic Quadrant for Web Content Management", MickMacComascaigh | Jim Murphy, 30. Juli 2018. Gartner, "Magic Quadrantfor Digital Experience Platforms", Jim Murphy | Gene Phifer | GavinTay | Mike Lowndes, 17. Januar 2018. Die in denForschungspublikationen Gartners erwähnten Anbieter, Produkte oderDienstleistungen werden von Gartner nicht empfohlen; auch rät GartnerTechnologienutzern nicht dazu, nur die Anbieter auszuwählen, die diehöchsten Bewertungen erzielen oder andere Merkmale aufweisen.Gartners Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen vonGartners Forschungsorganisation und sollten nicht alsTatsachenaussagen aufgefasst werden. Gartner bestreitet alleGarantien hinsichtlich dieser Forschungsarbeiten, ob ausdrücklicheroder stillschweigender Art - darunter jedwede Garantien bezüglicheiner Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke.Informationen zu SitecoreSitecore ist das weltweit führende Unternehmen für Software zumManagen digitaler Erlebnisse - Software, die Inhalts-Management,Handel und Einsichten zu Kunden kombiniert. Die Sitecore ExperienceCloud(TM) versetzt Marketer in die Lage, in Echtzeit undbedarfsgerecht vor, während und nach einem Verkauf für jeden Kanalpersonalisierte Inhalte bereitzustellen. 