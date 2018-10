Sitecore erwirbt Stylelabs, einen Anbieter innovativer Software zur Vermarktung von Inhalten

Die hinzugekommenen Geschäftsoperationen für das Managen digitalerAssets sowie für Inhalte erweitern Sitecores Fähigkeiten im Stackdigitaler Marketing-Technologie und helfen Marketern, die Wirkungdigitaler Erlebnisse zu steigernSan Francisco und Brüssel (ots/PRNewswire) - Sitecore®(http://www.sitecore.com/), ein weltweit führendes Unternehmen imBereich von Software zum Managen digitaler Erlebnisse, gab heutebekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung darüber geschlossenhat, Stylelabs zu übernehmen - den Entwickler der Plattform MarketingContent Hub®. Die Stylelabs-Plattform, die von vielen der weltweitgrößten und erkennbarsten Marken genutzt wird, zentralisiert dieFähigkeit, Inhaltsstrategien zu definieren und kanalübergreifend ohneWeiteres Marketing-Inhalte zu erstellen, zu managen und zuveröffentlichen. Die Erweiterung von Sitecore um dieStylelabs-Plattform ermöglicht es Marketing-Teams, den gesamtenInhalte-Lebenszyklus zu kontrollieren und den Einfluss zu verstehen,den konkrete Inhalts-Assets auf das Verhalten einzelner Kunden haben.Die Teams werden in die Lage versetzt, dem Kunden auf seinem Wegtransformative Erlebnisse zu bieten.Konsumenten verlangen heute, dass Unternehmen reichhaltigere,relevantere und wertvollere Interaktionen anbieten, wobeidifferenzierte Inhalte für die Umsetzung personalisierterKundenerlebnisse das Kernelement bilden. Um dies zu ermöglichen,müssen Marketing-Teams Inhalte erstellen, die für alle Kanäle undüber alle Etappen des Kundenwegs jede einzelne Persönlichkeit einesPublikums abdecken. Allerdings glauben derzeit nur 18 Prozent derMarketer, das ihre Organisation über die richtige Technologieverfügt, um die Bemühungen der Teams in Bezug auf Inhalteentsprechend managen zu können1.Die kombinierten Fähigkeiten von Sitecore und Stylelabs lösendiese Krise um Inhalte. Mit der Integration von Stylelabs'Anwendungen für das Managen digitaler Assets (DAM), das Managen vonMarketing-Ressourcen (MRM) und das Managen von Produktinformationen(PIM) versetzt die Sitecore Experience Cloud Marketing-Abteilungen indie Lage, diejenigen Assets zu erstellen, die nötig sind, um Kundenwie Individuen zu behandeln - und dann auch, die Menge dieser Assetszu optimieren. Das wiederum ermöglicht es Unternehmen, die richtigenInformationen, Produkte und Dienstleistungen dann anzubieten, wennder Kunde sie benötigt, und damit Bindung, Vertrauen, Treue undlebenslangen Nutzen zu erzielen."Ich freue mich riesig, das gesamte Team von Stylelabs in derSitecore-Familie willkommen heißen zu können", so Mark Frost, CEO vonSitecore. "Unternehmen florieren, indem sie die Erwartungen ihrerKunden übertreffen. Sitecore und Stylelabs werden zusammen daseinzige Unternehmen sein, das Funktionalität über den gesamtenInhalte-Lebenszyklus hinweg anbieten kann - von der Planung über dieVeröffentlichung bis hin zur Umsetzung reichhaltiger, relevanter, aufdie Bedürfnisse von Kunden zugeschnittener Erlebnisse. Wir bieten dieweltweit beste End-to-end-Lösung für digitales Marketing an, um CMOsund ihren Teams zu helfen, das Potenzial von Inhalten alswertvollstes Asset für den Aufbau lebenslanger Kundenbeziehungen zunutzen.""Wir freuen uns enorm, uns einem Unternehmen anschließen zukönnen, das unsere Firmenkultur, unsere Produktvision und unserenWunsch teilt, Marketern zu helfen, ihre größten geschäftlichen Hürdenzu überwinden", so Tim Pashuysen, Chief Strategy Officer undMitgründer von Stylelabs. "Die Nutzung unser beider Stärken eröffnetunseren Kunden die Chance, schnell und einfach ergebnisreicheMarketing-Programme umzusetzen, die dann noch intelligentere,differenzierte und attraktivere Kundenerlebnisse ermöglichen."Der "Marketing Content Hub" von Stylelabs ergänzt Sitecoresbranchenführende Plattform-Fähigkeiten für das Managen vonWeb-Inhalten, den Handel und digitale Erfahrungen mit derselbenmodernen .NET-Architektur, ähnlichen Marketing-Strategien und einemüberlappenden Kundenstamm einiger der weltweit prominentesten Marken.Nach dem Abschluss der Transaktion werden die fast 100 Mitarbeitervon Stylelabs Sitecore angehören - darunter das gesamteStylelabs-Führungsteam."Für Sitecore und seine Kunden ist das eine großartige Sache", soMelissa Webster, Vice President des Bereichs für Inhalts- undDigitalmedien-Technologien bei IDC. "Mit Stylelabs kontrolliertSitecore einen viel größeren Teil des Marketing-Technologie-Stacksund kann dem Marketing helfen, die Umsetzung nahtloserpersonalisierter Erfahrungen zu verschlanken. Das Marketing erhältkomplette Informationen darüber, welche Inhalte sich für jeden Kundenam besten eignen. Das ist der Schlüssel dafür, Reichweite und Bindungverbessern, Kunden in Käufer umwandeln und denCustomer-Lifetime-Value maximieren zu können."Sitecores Übernahme von Stylelabs unterliegt den üblichenAbschlussbedingungen. Der Abschluss wird für Oktober 2018 erwartet.Finanzielle Konditionen wurden nicht veröffentlicht.Informationen zu StylelabsStylelabs ist ein Software-Unternehmen mit 15 Jahren Erfahrung inder Entwicklung von Unternehmens-Marketing-Technologie für weltweiteMarken, Pharmaprodukte, schnelllebige Konsumgüter, Medien,Einzelhändler und Agenturen. Das Unternehmen wurde 2001 von TimPashuysen (CSO) und Tom De Ridder (CTO) gegründet.Die US-amerikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens,Stylelabs Inc., wurde 2013 gegründet.Stylelabs' Kunden sind hauptsächlich in Europa und den USAansässig.Der Marketing Content Hub® von Stylelabs versetzt Großunternehmenin die Lage, Marketing-Inhalte über eine Vielzahl von Kanälen hinweg- darunter Websites, elektronischer Handel und soziale Medien -zuzuordnen, zu organisieren und zu veröffentlichen. Der MarketingContent Hub ermöglicht es, Daten anzureichern, zu bearbeiten, zubeurteilen und in weltweit angelegten Marketing-Kampagneneinzusetzen. Alles ist in einem einfach anzuwendenden Portal-Sitezentralisiert. Marketing-Abteilungen erhalten so ein enorm wertvollesWerkzeug, um schneller, effizienter und kostengünstiger kommunizierenzu können.Informationen zu SitecoreSitecore ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich vonSoftware zum Managen digitaler Erlebnisse - Software, dieInhalts-Management, Handel und Einsichten zu Kunden kombiniert. DieSitecore Experience Cloud(TM) versetzt Marketer in die Lage, inEchtzeit und bedarfsgerecht vor, während und nach einem Verkauf fürjeden Kanal personalisierte Inhalte bereitzustellen. Über 5.200Marken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, DowChemical und L'Oréal - haben Sitecore vertraut, personalisierteInteraktionen umzusetzen, die das Publikum begeistern, dieKundentreue erhöhen und die Erlöse steigern.