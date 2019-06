Sitecore erweitert die Funktionalität der Salesforce Marketing Cloud auf Salesforce AppExchange mit besserer Personalisierung und Segmentierung

Sitecore bietet die Möglichkeit, die Erfahrungen individuell zupersonalisieren, unabhängig von Sprache, Website oder LandMünchen (ots/PRNewswire) - Sitecore (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2497441-1&h=2216153150&u=http%3A%2F%2Fwww.sitecore.com%2F&a=Sitecore), ein weltweit führender Anbieter vonExperience-Management-Software, gibt die Erweiterung der SitecoreConnect for Salesforce Marketing Cloud im Rahmen der SalesforceConnections, der Customer Engagement Veranstaltung des Jahres,bekannt. Mit den neuen Erweiterungen - der Kombination von SitecoreExperience Platform und Salesforce Marketing Cloud - stellt SitecoreConnect maßgeschneiderte Lösungen vor, die es Vermarkternermöglichen, das Kundenverhalten und die Präferenzen besser zuverstehen. Sitecore Connect ist auf der Salesforce AppExchangeverfügbar und ermöglicht es Unternehmen, mit ihren Kunden, Partnernund Mitarbeitern auf völlig neue Weise in Kontakt zu treten."Die Realität, in der die meisten Vermarkter heute arbeiten, isteine von unzusammenhängenden Plattformen und Datensilos, die esschwierig machen, das Markenerlebnis zu verbessern oderpersonalisierte Inhalte zu erstellen", sagt Paige O'Neill, ChiefMarketing Officer bei Sitecore. "Die Integration von Sitecore undMarketing Cloud bietet ein verbessertes Erlebnis über alle Kanälehinweg. Mit unserer neuesten Version können Benutzer dasKundenerlebnis unabhängig von Sprache, Website und Land besserpersonalisieren.""Die Sitecore- und Marketing-Cloud-Integration liefert unserenKunden leistungsfähige Resultate - insbesondere im Bereich despersonalisierten Web-Content-Managements", sagt Robert Begg,Vice-President für Produktmarketing der Salesforce Marketing Cloud."Die weiteren Verbesserungen von Sitecore Connect machen es fürunsere Kunden einfacher, in unterschiedlichen Sprachen, Websites undRegionen personalisierte Inhalte bereitzustellen und tragen dazu beidas kanalübergreifende Engagement und die Analyse zu verbessern."Basierend auf der bestehenden Integration wird diese neue Phasefolgende Funktionen ermöglichen:- Flexibles Arbeiten in mehreren Umgebungen mit besserenpersonalisierten Erfahrungen- Einfacher Zugriff auf Inhalte, Bilder und Daten aus der SitecoreExperience Platform zur Verbesserung von "Salesforce MarketingCloud"-Kampagnen- Eine einzige Übersicht über jeden Kunden, ohne dass ein Querverweiserforderlich ist- Verbesserte Synchronisierung zwischen den Plattformen- Verbesserte Transparenz der Benutzer über die Kunden, wodurch einetiefere Personalisierung in größerem Umfang ermöglicht wirdSitecore Connect ist in der AppExchange (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2497441-1&h=639237223&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2497441-1%26h%3D1292597537%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2497441-1%2526h%253D3874877286%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fappexchange.salesforce.com%25252FappxListingDetail%25253FlistingId%25253Da0N3A00000EJzpTUAT%2526a%253DAppExchange%26a%3DAppExchange&a=AppExchange) verfügbar.Weitere Informationen erhalten Sie unter Sitecore.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2497441-1&h=4268956227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2497441-1%26h%3D2357244752%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2497441-1%2526h%253D366816512%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.sitecore.com%25252F%2526a%253DSitecore.com%26a%3DSitecore.com&a=Sitecore.com).Über Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange ist der weltweit führendeEnterprise-Cloud-Marketplace, auf dem Unternehmen völlig neueMöglichkeiten für Verkauf, Service, Vermarktung und Kundenbindungfinden. Mit über 5.000 Lösungen, 6,5 Millionen Installationen beiKunden und 80.000 Kundenberichten ist es die umfassendste Quelle fürCloud-, Mobil-, Netzwerk-, IoT- und KI-Technologien für Unternehmen.Salesforce, AppExchange, Marketing Cloud und weitere gehören zu denTrademarks der Salesforce.com Inc.Über SitecoreSitecore ist weltweiter Marktführer für Experience ManagementSoftware, die effektiv Content Management, E-Commerce and CustomerInsights miteinander verbindet. Mit der Sitecore Experience Cloud(TM)sind Marketer in der Lage, in Echtzeit personalisierte Inhalte zuschalten und so alle Kunden in jedem Kanal zu erreichen - und zwarvor, während und nach dem Kauf. Mehr als 5.200 der weltweit führendenMarken - darunter American Express, Carnival Cruise Lines, DowChemical und L'Oréal - vertrauen Sitecore bei der Gestaltungpersonalisierter Interaktionen, die Kunden ansprechen, Treue aufbauenund die Umsätze steigern.