SiteOne Landscape Supply: Pleite oder Chance?

SiteOne Landscape Supply weist am 19.06.2019, 18:36 Uhr einen Kurs von 67,57 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt.

Unser Analystenteam hat SiteOne Landscape Supply auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die SiteOne Landscape Supply-Aktie hat einen Wert von 58,53. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (41,41). Auch hier ist SiteOne Landscape Supply weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,41), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für SiteOne Landscape Supply.

2. Technische Analyse: Die SiteOne Landscape Supply ist mit einem Kurs von 66,96 USD inzwischen +3,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +6 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die SiteOne Landscape Supply-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SiteOne Landscape Supply vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 69,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (66,96 USD) ausgehend um 3,3 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält SiteOne Landscape Supply von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.