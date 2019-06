Sirtex Medical erreicht Meilenstein mit der 100.000sten Patientendosis von SIR-Spheres® Y-90 Harz-Mikrosphären

Würdigung von Ärzten und Mitarbeitern für ihre Rolle beimErreichen dieses Meilensteins und den damit verbundenen Auswirkungenauf das Leben von PatientenWoburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Sirtex Medical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2500274-1&h=3505885883&u=http%3A%2F%2Fwww.sirtex.com%2Fus%2F&a=Sirtex+Medical), ein führender Hersteller vonzielgerichteten Leberkrebstherapien, gab heute die Bereitstellung der100.000sten Patientendosis von SIR-Spheres® Y-90 Harz-Mikrosphärenbekannt, einer Behandlung für Patienten mit Leberkrebs.* Mehr als1.000 Versorger im Gesundheitswesen und Kliniken rund um den Erdballbieten diese Behandlung an."Dieser Meilenstein wäre ohne die Unterstützung vonGesundheitsexperten auf der ganzen Welt und die erheblichenInvestitionen von Sirtex in unser klinisches Studienprogramm imBereich interventionelle Onkologie nicht möglich gewesen. Wir sindzudem sehr stolz darauf, engagierte Mitarbeiter zu haben, die inerster Linie den Patienten sehen und sich darauf konzentrieren,Spitzenleistungen in ihren Bemühungen zur Verbesserung derLebensqualität und -dauer von Patienten zu erbringen", erklärt KevinSmith, Interim-CEO bei Sirtex. "Dies ist jedoch nur der erste vonvielen Meilensteinen, wir sind ständig bestrebt, neue Wege zubeschreiten, um die Bereitstellung von SIR-Spheres Y-90Harz-Mikrosphären zu verbessern und den Standard der Behandlung zuvoranzutreiben."Seit der Gründung des Unternehmens engagiert sich Sirtex fürhervorragendes Training, Unterstützung und Schulung dermultidisziplinären Teams, die Patienten mit Leberkrebs betreuen, umsicherzustellen, dass diejenigen, die am meisten von der internenRadiotherapie profitieren, Zugang zu dieser Behandlung undentsprechende Versorgung erhalten. Das Erreichen der 100.000stenDosismarke ist eine Bestätigung der weltweiten Bemühungen, denEinflussbereich der zielgerichteten Behandlung der Leber mitSIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären auszuweiten."Die klinische Forschung hat längst den Nutzen der selektiveninternen Radiotherapie (SIRT) mit SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphärenfür Patienten mit kolorektalen Lebermetastasen in den VereinigtenStaaten nachgewiesen. Dieses minimal-invasive Verfahren wurdeentwickelt, um Lebertumoren zu kontrollieren. Dabei ist es gutverträglich und erhält die Lebensqualität der Patienten aufrecht1,2",sagt Dr. Charles Nutting, zertifizierter Facharzt und führenderinterventioneller Radiologe der Minimal Invasive TreatmentSpecialists in Colorado, der sich auf zielgerichteteLeberkrebstherapien spezialisiert hat. Dr. Nutting verabreichte alserster Arzt im Jahr 2002 in den USA SIR-Spheres Y-90Harz-Mikrosphären. "Es ist mir eine Ehre und eine große Freude, dieZusammenarbeit mit Sirtex fortzusetzen, um diese Behandlung fürPatienten in den USA auch weiterhin zu ermöglichen."Professor Thomas Helmberger, Leiter der Klinik für Radiologie,Neuroradiologie und Nuklearmedizin am Klinikum Bogenhausen inMünchen, führte bereits 2002 die erste SIRT mit SIR-Spheres Y-90Harz-Mikrosphären in Europa, Nahost und Afrika durch. "Dies ist einesinnvolle Therapieoption, die ich den Patienten als Teil ihresBehandlungsplans empfehle", sagte Professor Helmberger. "Ich binstolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein gemeinsam mit Sirtex undder medizinischen Fachwelt zu feiern."Professor Guy van Hazel, Onkologe am Mount Hospital in West Perthund Professor für Klinische Medizin am Institut für Medizin undPharmakologie an der University of Western Australia, war an derfrühen Entwicklung der SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären beteiligt.Er kommentiert: "Dies ist eine bedeutsame Behandlungsoption für meinePatienten und ein Meilenstein, an dem sehr gerne beteiligt bin."*In den USA haben SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären ein PremarketApproval (PMA) der FDA erhalten und sind für die Behandlung von nichtresektablen Lebermetastasen von primärem Darmkrebs in Kombination mitintrahepatischer arterieller Chemotherapie mit Floxuridin indiziert.SIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären sind für die Behandlunginoperabler Lebertumoren in Australien, der Europäischen Union,Argentinien, Brasilien, Kanada sowie in einigen Ländern in Asien,darunter in Indien und Singapur, zugelassen.Informationen zur selektiven internen Radiotherapie (SIRT) mitSIR-Spheres Y-90 Harz-MikrosphärenSIR-Spheres Y-90 Harz-Mikrosphären sind einverschreibungspflichtiges Medizinprodukt zur Behandlung voninoperablen Lebertumoren. Es handelt sich um eine minimal-invasiveBehandlungsmethode, bei der hohe Dosen hochenergetische Betastrahlungdirekt an die Tumoren abgegeben werden. SIRT wird den Patienten durchinterventionelle Radiologen verabreicht, die Millionen radioaktiverHarz-Mikrosphären über einen Katheter in die Leberarterieninfundieren, über die sich die Tumoren mit Blut versorgen. DieMikrosphären nutzen die tumoreigene Blutversorgung, um eineStrahlendosis, die bis zu 40-mal höher ist als bei einerherkömmlichen Strahlentherapie und dabei gesundes Gewebe schont,gezielt an die Lebertumoren abzugeben.Informationen zu SirtexSirtex Medical ist ein globales Healthcare-Unternehmen mitNiederlassungen in den USA, Australien, Deutschland und Singapur, dasdaran arbeitet, die Behandlungsergebnisse bei Menschen mit Krebs zuverbessern. Bei dem derzeitigen Hauptprodukt, SIR-Spheres Y-90Harz-Mikrosphären, handelt es sich um eine zielgerichteteStrahlentherapie zur Bekämpfung von Lebertumoren. Mehr als 100.000Dosen wurden zur Behandlung von Patienten mit Leberkrebs in mehr als1.000 medizinischen Zentren in über 40 Ländern geliefert. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.sirtex.com.SIR-Spheres® ist eine eingetragene Marke der Sirtex SIR-SpheresPty Ltd.Referenzen:1 Kennedy A., Cohn M., Coldwell D.M. et al. (2017). "Updated survivaloutcomes and analysis of long-term survivors from the MORE study onsafety and efficacy of radioembolization in patients withunresectable colorectal cancer liver metastases," Journal ofGastrointestinal Oncology. 8(4): 614-624. Erhältlich unterhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582033/, aufgerufen am05.06.2019.2 Cosimelli M., Golfieri R., Cagol P.P. et al (2010). "Multi-centrephase II clinical trial of yttrium-90 resin microspheres alone inunresectable, chemotherapy refractory colorectal liver metastases,"British Journal of Cancer. 103(3): 324-331. Erhältlich unterhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628388, aufgerufen am07.06.2019.DOC ID: 196-EUA-0619Logo -https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpgPressekontakt:Kevin SmithTelefon: 781.721.3801E-Mail: Kevin.Smith@Sirtex.comOriginal-Content von: Sirtex Medical, übermittelt durch news aktuell