Sirona Biochem-Aktie: Mächtig unter Strom

Eine langgezogene Abwärtsbewegung bestimmte über den Sommer bei der Sirona-Biochem-Aktie das Bild. Sie endete am 10. September auf einem Tief bei 0,096 Euro. Anschließend startete ein neuer Anstieg. Er hatte Ende September Mühe, den 50-Tagedurchschnitt zu überwinden. Das gelang erst in dieser Woche. In einer äußerst dynamischen Rallye stieg der Wert gestern in der Spitze bis auf 0,189 Euro an.



