Sirona Biochem Aktie: Chancenlos!

Der Kurs der Aktie Sirona Biochem steht am 07.01.2022, 21:11 Uhr an der heimatlichen Börse Venture bei 0.2 CAD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sirona Biochem im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sirona Biochem. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sirona Biochem erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 106,45 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -119,78 Prozent im Branchenvergleich für Sirona Biochem bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 87,95 Prozent im letzten Jahr. Sirona Biochem lag 101,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sirona Biochem derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,25 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,2 CAD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,2 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von 0 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

