Sirius XM übernimmt Pandora: Was man wissen sollte

Wenn die gerade angekündigte endgültige Vereinbarung zwischen Sirius XM (WKN:A1W8XE) und Pandora (WKN:A1C6JV) wie geplant verläuft, wird Sirius Pandora bis Anfang nächsten Jahres besitzen — ein Schritt, der das weltweit größte Audio-Entertainment-Unternehmen bilden würde.

Das 3,5 Mrd-Dollar-Geschäft ließ am Montag die Pandora-Aktien steigen und die Sirius-Aktien fallen. Während die Investoren die Auswirkungen des Deals verarbeiten, hier ein Überblick über die Transaktion und ein Blick darauf, was das bedeutet.

Die Übernahme von Pandora durch Sirius XM, die am frühen Montagmorgen angekündigt wurde, würde die derzeitige 15-prozentige Beteiligung von Sirius weiter ausbauen. Um die restlichen Aktien von Pandora zu besitzen, hat Sirius zugesagt, ein festes Umtauschverhältnis von 1,44 neu ausgegebenen Sirius-Aktien für jede ausstehende Pandora-Aktie anzubieten.

„Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs von 7,04 US-Dollar pro Aktie der SiriusXM-Stammaktie beträgt der implizite Kurs der Pandora-Stammaktie 10,14 US-Dollar pro Aktie“, erklärte Sirius in einer Pressemitteilung über die Transaktion, „was einer Prämie von 13,8 % gegenüber einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 30 Tagen entspricht.“

Die Transaktion bewertet Pandora mit 3,5 Mrd. US-Dollar.

Wichtig ist, dass der Fusionsvertrag Pandora eine Übergangsphase gibt, in der das Unternehmen aktiv über Geschäfte mit anderen Parteien nachdenken kann. Das bedeutet, dass andere Unternehmen, die an der Übernahme von Pandora interessiert sind, immer noch die Möglichkeit haben, Verhandlungen aufzunehmen und ein besseres Angebot zu unterbreiten.

Die Transaktion wird eine Reihe von Synergien schaffen, glaubt man bei Sirius und Pandora.

Zunächst einmal würde das fusionierte Unternehmen das weltweit größte Audio-Entertainment-Unternehmen bilden. Sirius hat mehr als 36 Mio. Abonnenten in Nordamerika und mehr als 23 Mio. Nutzer, die jährlich ein Probeabonnement abschließen. Inzwischen hat Pandora über 70 Mio. aktive Nutzer im Monat und etwa 6 Mio. zahlende Abonnenten.

In einer Pressemitteilung vom Montag erläuterte Sirius CEO Jim Meyer die Gründe für die Transaktion:

Die Übernahme von Pandora diversifiziert die Einnahmequellen von SiriusXM mit dem größten werbefinanzierten Audioangebot der USA, erweitert unsere technischen Möglichkeiten und stellt einen spannenden nächsten Schritt in unseren Bemühungen dar, unsere Reichweite außerhalb des Autos weiter auszubauen. Durch gezielte Investitionen sehen wir erhebliche Möglichkeiten, Innovationen voranzutreiben, die das Wachstum über das hinaus beschleunigen, was den beiden Unternehmen einzeln zur Verfügung stehen würde, und zwar in einer Weise, die auch Verbrauchern, Künstlern und der breiteren Contentgemeinschaft zugute kommt.