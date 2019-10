Sirius XM: Glauben Sie das?

Sirius XM, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 05:51 Uhr) mit 6.41 USD beinahe unverändert (-0.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Sirius XM wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Sirius XM-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Sirius XM liegt im Mittel wiederum bei 7,43 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6,42 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 15,65 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sirius XM insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sirius XM haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Dividende: Sirius XM schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,76 % und somit 2,02 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,78 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".