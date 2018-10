Sirius XM: Die Dividendenerhöhung ist wichtig

Das Satellitenradiounternehmen Sirius XM (WKN:A1W8XE) hat seinen Aktionären eine schöne Bescherung bereitet. Denn das Unternehmen hat seine Ausschüttung erhöht und die Quartalsdividende um 10 % auf 0,0121 US-Dollar pro Aktie angehoben.

Das sieht nicht nach viel aus. Das sind Cent-Teile und Sirius XM wird mit diesem Schritt keine Dividendenanleger aus den Büschen holen. Die moderate Rendite von Sirius XM liegt zwischen 0,71 % und nur 0,78 %. Aber das ist immer noch eine große Sache. Das ist ein gutes Signal.

Aristokrat in spe

Sirius XM sorgte für Aufmerksamkeit, als man vor zwei Jahren eine Dividendenpolitik einleitete. Man begann mit einer 10 %igen Erhöhung im letzten Jahr und machte mit der 10 %igen Erhöhung weiter, die am vergangenen Dienstag verkündet wurde. Eine Serie von zwei Jahren an Auszahlungserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich macht Sirius XM nicht offiziell zu einem Dividendenaristokraten. Sirius XM braucht weitere 23 Jahre an Erhöhungen, um dorthin zu gelangen. Aber der Medienriese hat zumindest einen guten Start hingelegt.

Die Aktie hatte in der Vergangenheit kein Problem damit, Wachstumsinvestoren zu gewinnen. Seit dem Tiefpunkt Anfang 2009 sind die Aktien von Sirius XM jedes Jahr gestiegen. Seit 2010 ist man konsequent profitabel.

Das Wachstum verlangsamt sich mit zunehmender Reife des Marktes für Satellitenradiodienste. Wachstum ist nicht mehr so einfach wie früher, da die meisten verbundenen Autos kostenlose oder fast kostenlose Smartphone-App-Services streamen können. Dies sollte das sechste Jahr in Folge sein, in dem sich das Umsatzwachstum verlangsamt hat, und es wird das vierte Jahr in Folge mit nur einstelligen Umsatzzuwächsen sein.

Nichts davon ist jetzt direkt schlimm: Das skalierbare Modell von Sirius XM hat einen zehnstelligen freien Cashflow und solange die Abonnementbasis hoch bleibt, sollte auch das Ergebnis gut aussehen. Sirius XM hat in der Vergangenheit einen großen Teil des Geldes darauf verwendet, die große Zahl der ausstehenden Aktien zurückzukaufen. Aber da die Aktien von Sirius XM steigen, ist es nur sinnvoll, mehr Geld direkt durch vierteljährliche Ausschüttungen an die Aktionäre zurückzugeben.

Eine Rendite von weniger als 0,8 % mag nicht sehr aufregend erscheinen, aber die aufeinanderfolgenden 10 %igen Erhöhungen sind Statements voller Selbstvertrauen. Sirius XM will Steigerungen erzielen und diese Haltung sollte dazu beitragen, die Aktie abzufedern, wenn sie das nächste Mal abrutschen sollte – solange denn die wichtigsten Kennzahlen intakt bleiben.

Der Dividendenanstieg vergangener Woche ist wichtig. Das bedeutet nämlich, dass die anfängliche Erhöhung im vergangenen Jahr kein einmaliges Ereignis ist. Solange Sirius XM auf den 33,5 Millionen Abonnenten, die man Ende Juni hatte, und den 1,5 Milliarden USD freien Cashflow, den man in diesem Jahr generieren soll, aufbaut, können Investoren mit einer scheinbar jährlichen Dividendenerhöhung rechnen. Und das dürfte sich bei diesem sehr guten Unternehmen bald rechnen.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 10.10.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.