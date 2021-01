Sirius XM Aktie: Wird Barstool Sports SiriusXM wirklich verlassen?

Monate nach der Vertragsverlängerung mit Howard Stern, könnte Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) die Marke Barstool Sports verlieren.

Was passiert ist

Ein Zwei-Jahres-Vertrag mit Barstool Sports und SiriusXM endet um den 19. Januar, sagte Barstool Sports-Gründer Dave Portnoy diese Woche in der “Dave Portnoy Show With Eddie & Co.” “Ich denke, es ist so gut wie erledigt”, sagte Portnoy in Bezug auf die Nicht-Verlängerung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



