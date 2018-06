Sirius International Insurance Group, Ltd. wird ein börsennotiertes Unternehmen durch einen Zusammenschluss mit Easterly Acquisition Corp. Sirius gewährt Easterly während der Fristverlängerung einen Kredit von USD 0.03 je Aktie pro Monat

-- Vorgeschlagene Fusion führt dazu, dass die Sirius Group einbörsennotiertes Unternehmen wird ---- Die Sirius Group ist ein weltweit tätigesbranchenübergreifendes (Rück-)Versicherungsunternehmen mit über 1.800Kunden in über 140 Ländern ---- Am Montag, 25. Juni 2018, um 11:00 Uhr EDT findet einevoraufgezeichnete Telefonkonferenz für Investoren statt --Hamilton, Bermuda und New York (ots/PRNewswire) - SiriusInternational Insurance Group, Ltd. ("Sirius Group"), einebranchenübergreifende (Rück-)Versicherungsgruppe, und EasterlyAcquisition Corp. ("Easterly") (NASDAQ: EACQ) gaben heute bekannt,dass sie eine definitive Vereinbarung abgeschlossen sowie einenFusionsplan ("Fusionsvereinbarung") zwecks eines beabsichtigtenUnternehmenszusammenschlusses aufgestellt haben, wodurch Sirius einbörsennotiertes Unternehmen werden würde. Gemäß den Bedingungen derFusionsvereinbarung würde Easterly mit einer Tochtergesellschaft derSirius Group fusionieren und zu einer hundertprozentigenTochtergesellschaft der Sirius Group werden (die "Fusion"). NachAbschluss der Fusion würden die Namensaktien von Easterly durchStammaktien der Sirius Group zum 1.05-Fachen des verwässertenPro-forma-GAAP-Buchwerts je Aktie der Sirius Group per 30. Juni 2018ersetzt. Infolge der Fusion werden die Namensaktien der Sirius Groupan der NASDAQ gehandelt.Vorausgesetzt, dass keine Rücknahmen durch die Aktionäre vonEasterly erfolgen, dürfte die vorgeschlagene Übernahme sämtlicherAnteile nach Abschluss der Transaktion zu einer kombinierten Einheitmit einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von ungefähr USD 2.2 Mrd.führen, wobei die momentanen Aktionäre von Easterly unmittelbar nachder Fusion im Besitz von ungefähr 7% des kombinierten Unternehmenssein werden. Gemäß Fusionsvereinbarung beabsichtigt Sirius, einePrivatplatzierung der Stammaktien durchzuführen und Easterlyaufzufordern, ein öffentliches Angebot zu unterbreiten für dieÜbernahme von öffentlichen Optionsscheinen von Easterly zuBedingungen, die zwischen Sirius und Easterly gemeinsam vereinbartwerden müssen."Wir freuen uns, durch unsere Partnerschaft mit Easterly einbörsennotiertes Unternehmen zu werden", sagt Allan Waters, Präsident,CEO und Chairman der Sirius Group. "Der Zugang zu den öffentlichenAktienmärkten wird unser zukünftiges Wachstum durch M&A-Transaktionensowie organisch erleichtern und beschleunigen.""Wir freuen uns, ein Unternehmen der Größe und des Formats vonSirius an die öffentlichen Märkte zu führen", sagt AvshalomKalichstein, CEO von Easterly. "Wir glauben, dass unsere Aktionäredurch diese Transaktion einen enormen Mehrwert erhalten."Easterly führt am 28. Juni 2018 ein Sondertreffen der Aktionäredurch, um eine Fristverlängerung für den Abschluss desUnternehmenszusammenschlusses bis 30. November 2018 zu genehmigen.Vorausgesetzt, die Aktionäre von Easterly stimmen derFristverlängerung zu, hat sich die Sirius Group bereit erklärt, fürjede öffentliche Aktie, die am Sondertreffen der Aktionäre vonEasterly am 28. Juni 2018 nicht zurückgekauft wird, bis zum Ablaufder Fristverlängerung einen Kredit von USD 0.03 pro Monat an Easterlyzu gewähren. Easterly wird die Darlehensvaluta nach Erhalt auf dasTreuhandkonto einzahlen. Der Kredit wird erlassen, wenn die Fusionnicht bis 30. November 2018 abgeschlossen ist.Zudem wird die Vereinbarung für die Übernahme einerMehrheitsbeteiligung an The Phoenix Holdings Ltd. durch die SiriusGroup am oder vor dem 2. Juli 2018 enden.Die 1945 gegründete Sirius Group bietet durch ihr einzigartigesglobales Filialnetz branchenübergreifende (Rück-)Versicherungen inüber 140 Ländern an. Die Sirius Group erzielte 2017Bruttoprämieneinnahmen von USD 1.4 Mrd. Sirius Group ist eineBeteiligungsgesellschaft mit Sitz in Bermuda. Sie unterhältBetriebsgesellschaften in Bermuda, Stockholm, New York und London.Hauptaktionär der Sirius Group ist CMIG International Holding Pte.Ltd. ("CMIG International"). CMIG International mit Sitz in Singapurlegt den Schwerpunkt auf internationale Investitionen,Vermögensverwaltung und grenzüberschreitende M&A. Im April 2016übernahm das Unternehmen die Sirius Group von White MountainsInsurance Group, Ltd. CMIG International verfügt über vier Aktionäre.Der Hauptinvestor CMIG ist eine der führenden privatenInvestmentgesellschaften Chinas. Sie ist in Schanghai registriert undverfügt über Niederlassungen in vielen verschiedenen Sektoren,darunter neue Energien, Gesundheitswesen, Immobilien, Luftfahrt,Technologie, Finanzen und Leasing. Die anderen drei Hauptaktionäresind Hana Financial Group Inc., Sun Hung Kai & Co Limited sowie TBEACo. Ltd., bei denen es sich um Unternehmen handelt, die in Korea,Hongkong bzw. China notiert sind. CMIG International wurde vor Kurzemin Singapur mit dem S1000-Award (Singapore 1000 Company) für seineaußerordentlichen Leistungen im Bereich Finanzdienstleistungen sowiefür seine Entschlossenheit, weiterhin die höchsten Standards imBereich der Unternehmensführung einzuhalten, ausgezeichnet. ABRYPartners, LLC, eine private Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Sitzin Boston, die den Schwerpunkt auf Dienstleistungen in den BereichenMedien, Kommunikation, Versicherung, Unternehmen und Informationlegt, ist ebenfalls eine Kapitalbesitzerin der Sirius Group.Die Fusion wurde von den Vorständen der Sirius Group sowie vonEasterly genehmigt und dürfte am Ende des dritten oder am Anfang desvierten Quartals 2018 abgeschlossen werden. Der Abschluss der Fusionist Gegenstand der Erfüllung bestimmter Bedingungen, darunter u.a.die Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre von Easterly.Keine Voraussetzungen sind jedoch eine Genehmigung durch dieVersicherungsaufsichtsbehörden oder Mindestbedingungen in Bezug aufdie Barmittel. Bei der hierin aufgeführten Beschreibung derTransaktion handelt es sich um eine Zusammenfassung und wird in ihrerGesamtheit durch Verweis auf die definitive Fusionsvereinbarung inZusammenhang mit der Transaktion qualifiziert. Eine Kopie davon wurdevon Easterly als Anlage zu einem aktuellen Bericht auf dem Formular8-K eingereicht.Die Sirius Group wird durch Sidley Austin LLP und Easterly durchHogan Lovells US LLP vertreten.Zusätzlich zu dieser Medienmitteilung veröffentlichen die SiriusGroup und Easterly gleichzeitig eine Folienpräsentation mitInformationen über die Fusion, die mit dem SEC als Anlage zumaktuellen Bericht von Easterly auf dem heute eingereichten Formular8-K ausgestattet wurde. Investoren werden ermuntert, diese Unterlagenzu studieren.Geplante TelefonkonferenzEasterly und Sirius organisieren am Montag, 25. Juni 2018, um11:00 Uhr EDT eine voraufgezeichnete Telefonkonferenz und eineWeb-Präsentation, um die vorgeschlagene Transaktion zu diskutieren.Interessierte Investoren können der Telefonkonferenz in den USA unterder Nummer 1-855-327-6837 (gebührenfrei) oder in allen anderenLändern unter der Nummer 1-631-891-4304 oder unterhttp://public.viavid.com/index.php?id=130232 beiwohnen.Eine Wiederholung der Telefonkonferenz ist bis 9. Juli 2018verfügbar. Investoren können in den USA unter der Nummer1-844-512-2921 (gebührenfrei) oder in allen anderen Ländern unter derNummer 1-412-317-6671 (Konferenznummer 10005117) oder unterhttp://public.viavid.com/index.php?id=130232 auf die Wiederholungzugreifen.Die Folienpräsentation ist auf der Webseite von Easterly unterwww.easterlyacquisition.com verfügbar.Informationen zu Sirius GroupSirius Group ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz inBermuda. Sie unterhält (Rück-)Versicherungsunternehmen in Bermuda,Stockholm, New York und London. Unter Verwendung von diszipliniertenund professionellen Risikoübernahmen, hochwertiger Risikoeinschätzungund branchenführender Preisvorgabetechnik bieten dieTochterunternehmen der Sirius Group eine branchenübergreifende(Rück-)Versicherungskapazität in mehr als 140 Ländern an,einschließlich einer führenden Kapazität für Immobilien, Unfall &Gesundheit und andere gefährdete Bereiche. Nähere Informationenerhalten Sie auf der Website der Sirius Group unterwww.siriusgroup.com.Informationen zu Easterly LLCEasterly LLC ist eine private Beteiligungsgesellschaft im BereichVermögensverwaltung, die über Beteiligungen anBoutique-Vermögensverwaltungsunternehmen verfügt. Die Kernkompetenzvon Easterly besteht in ihrer Tätigkeit als Auftraggeber zwecksWeiterentwicklung von Geschäftsplattformen. Easterly fördertUnternehmen als Partner mittels Vermögensbildung,Unternehmensentwicklung und strategischerImplementierungsaktivitäten. Die Auftraggeber von Easterly verfügenüber einen nachweisbaren Leistungsausweis in Bezug auf die Erzielungeiner überdurchschnittlichen Wertentwicklung sowohl für öffentlicheals auch private Investoren in verschiedenen Sektoren. MehrInformationen zu Easterly erhalten Sie auf der Webseite von Easterlyunter www.easterlycapital.com.Informationen zu Easterly Acquisition Corp.Easterly Acquisition Corp. ist eine sogenannte SPAC (SpecialPurpose Acquisition Company), die von Easterly Acquisition Sponsor,LLC, einer Tochtergesellschaft von Easterly LLC, unterstützt wird.Sie ist in den folgenden Bereichen tätig: Durchführung von Fusionen,Handeln von Aktienkapital, Vermögenserwerb, Aktienkauf,Reorganisation und ähnliche Unternehmenszusammenschlüsse mit einemoder mehreren Unternehmen oder Vermögenswerten. Easterly AcquisitionCorp. ging im August 2015 an die Börse und erzielte einenMittelzufluss von USD 200 Mio. Die Angestellten und einige derFührungspersonen von Easterly Acquisition Corp. sind an Easterly LLCangegliedert. Mehr Informationen zu Easterly Acquisition Corp.erhalten Sie unter www.easterlyacquisition.com.Zusätzliche Informationen über die Transaktion und darüber, wodiese Informationen zu finden sindDiese Mitteilung bezieht sich auf den vorgeschlagenenUnternehmenszusammenschluss (die "vorgeschlagene Transaktion")zwischen Easterly und der Sirius Group und kann alsangebotsrelevantes Dokument in Zusammenhang mit der vorgeschlagenenTransaktion betrachtet werden. Die vorgeschlagene Transaktion wirdden Aktionären von Easterly zwecks Genehmigung vorgelegt. InZusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion beabsichtigt dieSirius Group, eine Registrierungserklärung bei der SEC einzureichen,die eine Vollmachtserklärung von Easterly umfasst, die wiederum einProspekt von Sirius enthält. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für dieRegistrierungserklärung, welche die Sirius Group bei der SECeinreichen wird, oder für andere Dokumente, welche die Sirius Groupoder Easterly bei der SEC einreichen werden oder welche Easterlyseinen Aktionären in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktionzukommen lassen wird. Nach Inkrafttreten der Registrierungserklärungwird Easterly seinen Aktionären eine Vollmachtserklärung/ein Prospektin Zusammenhang mit der Einholung von Legitimationsübertragungen vonEasterly für das Sondertreffen der Aktionäre von Easterly zukommenlassen, das zwecks Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses unddamit zusammenhängender Transaktionen abgehalten wird. DieseMitteilung umfasst nicht alle Informationen, die in Bezug auf dievorgeschlagene Transaktion zu berücksichtigen sind, einschließlichrelevanter Risikofaktoren, welche in der Vollmachtserklärung/imProspekt enthalten sein werden. Die Mitteilung gilt nicht als Basisfür Anlageentscheidungen oder andere Entscheidungen in Bezug auf dievorgeschlagene Transaktion. Den Aktionären von Easterly und andereninteressierten Personen wird empfohlen, die Vollmachtserklärung/denProspekt zu lesen (einschließlich aller Dokumente, auf die darinverwiesen wird), wenn diese verfügbar sind, denn diese Unterlagenenthalten wichtige Informationen zur Sirius Group, zu Easterly undzur vorgeschlagenen Transaktion. Investoren und Aktionäre können aufder Webseite von SEC unter www.sec.gov eine kostenlose Kopie derVollmachtserklärung/des Prospekts sowie weitere von Easterly bei derSEC eingereichte Dokumente beziehen, sobald diese verfügbar sind.Zudem können Investoren und Aktionäre auf der Webseite von Easterlyunter www.easterlyacquisition.com eine kostenlose Kopie derVollmachtserklärung beziehen, sobald diese verfügbar ist.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung umfasst "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinnedes Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in derjeweils gültigen Fassung und des Private Securities Litigation ReformAct (PSLRA) von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können sich auf dievorgeschlagene Transaktion oder auf andere Aussagen in Bezug aufzukünftige Ergebnisse, Strategien und Pläne von Easterly und derSirius Group beziehen (einschließlich bestimmter Prognosen,Geschäftsentwicklungen sowie Aussagen, die durch die Verwendungfolgender Wörter identifiziert werden können: "plant", "erwartet","erwartet nicht", "schätzt", "wird erwartet", "budgetiert","beurteilt", "prognostiziert", "beabsichtigt" ,antizipiert""antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter undBegriffe, die auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisseverweisen, einschließlich der Begriffe "kann", "könnte", "würde","vorausberechnen", "wird", "wird durchgeführt", "sich ereignen" oder"erreicht werden"). Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf denMeinungen und Einschätzungen des Managements von Easterly bzw. derSirius Group zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen undunterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeitensowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitäts- und Effizienzniveau bzw.die Leistungen des Unternehmens wesentlich von den inzukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationendargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Für die SiriusGroup zählen zu diesen Risiken und Unsicherheiten insbesondere derUmsatz und die Betriebsleistung, allgemeine Wirtschafts- undMarktbedingungen, Branchentrends, Rechtsvorschriften oderaufsichtsrechtliche Anforderungen, welche die Geschäfte betreffen, indenen das Unternehmen tätig ist, Wachstumsmanagement,Rückzahlungsbeträge, Geschäftsstrategie und -pläne, dieAngemessenheit von Asbest- und anderen Rückstellungen der SiriusGroup, die Auswirkungen von aufkommenden Schadensansprüchen sowieanderen Gerichtsverfahren im Versicherungs- undNichtversicherungsbereich, Kosten und Verfügbarkeit derRückversicherungsdeckung, Schäden aus Naturkatastrophen,Fluktuationen bei der (Rück-)Versicherungspreisgestaltung,Untersuchungen oder Durchsetzungsmaßnahmen von Regierungsbehörden,das Ergebnis zukünftiger Finanzierungsbemühungen und die Abhängigkeitvon wichtigen Mitarbeitenden. Für Easterly zählen zu diesen Risikeninsbesondere das Risiko erheblicher Rücknahmen durch die Aktionärevon Easterly, die Unfähigkeit der Bindung wichtiger Mitarbeitender,die Unfähigkeit des Erhalts der Zustimmung durch Aktionäre undRegulierungsbehörden und die Unfähigkeit, die Transaktion erfolgreichabzuschließen. Zusätzliche Informationen dazu und zu anderenFaktoren, auf Grund derer tatsächliche Resultate und Leistungen vonEasterly sich materiell von erwarteten unterscheiden können, sind inden regelmäßigen Berichten von Easterly enthalten, die bei der SECeingereicht werden, darunter u.a. das Formular 10-K von Easterly fürdas Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2017 geendet hat, sowienachfolgende Formulare 10-Q. Um eine Kopie zu erhalten, kontaktierenSie bitte Easterly. Leser werden davor gewarnt, auf solchezukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen, da diese nur an dem Taggültig sind, an dem sie ausgesprochen worden sind. Diesezukunftsgerichteten Aussagen haben nur Gültigkeit zum Zeitpunktdieser Mitteilung und Easterly sowie Sirius übernehmen keineVerpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung derzukunftsgerichteten Aussagen wegen neuer Informationen, künftigerEreignisse oder aus sonstigen Gründen, ausgenommen bei Bestehen einerentsprechenden rechtlichen Verpflichtung.Kein Angebot und keine AufforderungDiese Mitteilung wird ausschließlich für Informationszwecke zurVerfügung gestellt und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertschriftennoch eine Aufforderung für eine Stimmabgabe, Zustimmung oderZulassung in irgendeiner Gerichtsbarkeit in Bezug auf oder inVerbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion oder anderweitig nochsoll ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung vonWertschriften in einer gemäß dem geltenden Recht nicht zulässigenGerichtsbarkeit erfolgen.Teilnehmer bei der Einholung von LegitimationsübertragungenEasterly und die Sirius Group sowie deren jeweiligen Direktorenund leitenden Angestellten können als Teilnehmer bei der Einholungvon Legitimationsübertragungen von Aktionären von Easterly inZusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion betrachtet werden.Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten vonEasterly werden im Jahresbericht von Easterly auf dem Formular 10-Kfür das Geschäftsjahr aufgeführt, das am 31. Dezember 2017 endete.Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten derSirius Group und detailliertere Informationen bezüglich der Identitätaller potenziellen Teilnehmer sowie deren direkten und indirektenInteressen - neben Wertpapieranteilen oder anderem - werden in derRegistrierungserklärung der Sirius Group aufgeführt, das wiederumeine Vollmachtserklärung von Easterly umfasst. Anleger könnenzusätzliche Informationen über die Beteiligungen solcher Akteureerhalten, indem sie die Vollmachtserklärung lesen, wenn dieseverfügbar ist.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/710331/Sirius_Easterly__Logo.jpgPressekontakt:Sirius Group: Michael PapamichaelSirius International Insurance Group, Ltd.(212) 312-0219michael.papamichael@siriusgroup.comEasterly: Investor RelationsEasterly Acquisition Corp.(646) 712-8300ir@easterlyacquisition.comOriginal-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell