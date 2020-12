Sirius Insurance: Wie reagieren Sie darauf?

Am 29.12.2020, 00:44 Uhr notiert die Aktie Sirius Insurance an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 12.5 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Rückversicherung".

Die Aussichten für Sirius Insurance haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sirius Insurance-Aktie beträgt dieser aktuell 9,32 USD. Der letzte Schlusskurs (12,5 USD) liegt damit deutlich darüber (+32,4 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sirius Insurance somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (11,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,38 Prozent), somit erhält die Sirius Insurance-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird Sirius Insurance auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Sirius Insurance lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sirius Insurance in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sirius Insurance. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sirius Insurance daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sirius Insurance von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

