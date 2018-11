Sirius Group startet Handel am Nasdaq Global Select Market; Gewinne des 3. Quartals 2018 werden am 16. November bekanntgegeben

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Hamilton, Bermuda und New York (ots/PRNewswire) -Im Anschluss an den zuvor bekanntgegebenen Firmenzusammenschlussmit Easterly Acquisition Corp. ("Easterly"), im Zuge dessen einehundertprozentige Tochtergesellschaft der Sirius Group mit Easterlyfusionierte und Easterly zu einer hundertprozentigenTochtergesellschaft der Sirius Group wurde (die "Fusion"), wurde am5. November 2018 jeder Anteil der Easterly-Stammaktien in eineStammaktie der Sirius Group zum 0,609-fachen Wert umgetauscht und eswerden keine Easterly-Stammaktien mehr am Nasdaq Capital Marketgehandelt. Am 5. November 2018 betrug der Schlusskurs derEasterly-Stammaktie 10,44 USD, was einen Wert von 17,14 USD jeStammaktie der Sirius Group zum Zeitpunkt der Fusion impliziert.Vor den Aktienrückkäufen von CM Bermuda Ltd. mit dem Abschluss derFusion waren 124.644.505 ausgegebene Stammaktien der Sirius Group imUmlauf. Nach den genannten Aktienrückkäufen sind nun 115.125.225ausgegebene Stammaktien im Umlauf. Diese Zahlen schließen die mit derKonvertierung der von der Sirius Group ausgegebenen 11.901.670Vorzugsaktien der Serie B aus, die im Zusammenhang mit der Fusionzugelassen wurden. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien undVorzugsaktien der Serie B belaufen sich auf insgesamt 127.026.895.Darüber hinaus endeten nach Abschluss der Fusion die von Easterlyausgegebenen öffentlichen Bezugsrechte zum Erwerb vonEasterly-Stammaktien und repräsentieren nun stattdessen ein Recht zumErwerb von Stammaktien der Sirius Group zum 0,609-fachen Wert zudenselben Bedingungen, die auch unmittelbar vor dem Abschluss derFusion in Kraft waren, mit der Ausnahme, dass der Ausübungspreisjeder Stammaktie der Sirius Group einem Betrag von 18,88 USDentspricht. Die Sirius Group hat den Eintrag ihrer öffentlichenBezugsrechte am OTCQX International Market unter dem Tickersymbol"SGRPW" beantragt.Die Sirius Group kündigte zudem an, dass am Freitag, dem 16.November 2018, nach Börsenschluss, die Ergebnisse für das dritteQuartal 2018 sowie die Ergebnisse der letzten neun Monatebekanntgegeben werden.Informationen zur Sirius GroupDie Sirius Group ist eine in Bermuda ansässige Holdinggesellschaftmit (Rück-)Versicherungsgesellschaften in Bermuda, Stockholm, NewYork und London. Die Sirius Group wurde 1945 gegründet, profitiertvon einem globalen Netzwerk an Niederlassungen und bietetMehrsparten- und Rückversicherungsdienste in mehr als 140 Ländern an.Die Sirius Group verbuchte 2017 mithilfe von disziplinierten undprofessionellen Underwriting-Prozessen, ausgefeilter Risikobewertungund Best-in-Class-Preisgestaltung Bruttoprämien in Höhe 1,4Milliarden USD. Die Tochtergesellschaften der Sirius Group verfügenüber Kapazitäten im Bereich der Mehrsparten-(Rück-)Versicherung undnehmen eine Führungsrolle im Bereich der Schadens-, Unfall- undKrankenversicherungen sowie in anderen Versicherungsbereichen ein.Zusätzliche Informationen finden sich auf der Website der SiriusGroup unter www.siriusgroup.com(http://www.siriusgroup.com/) .Logo -https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg)Pressekontakt:Michael PapamichaelInvestorenbeziehungen(212) 312-0219Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell