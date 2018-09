Sirius Group gibt wichtige Beförderungen und Führungskomitee bekannt

Hamilton, Bermuda und New York (ots/PRNewswire) - Am 10. September2018 teilte die Sirius International Insurance Group, Ltd. ("SiriusGroup"), eine global tätige Mehrsparten- und Rückversicherungsgruppe,wichtige Beförderungen und die Bildung eines neuen Führungskomiteesmit. Die Veränderungen werden im Vorfeld auf den zuvorbekanntgegebenen Unternehmenszusammenschluss der Sirius Group mit derEasterly Acquisition Corp. ("Easterly") durchgeführt. Im Rahmendieses Unternehmenszusammenschluss wird Easterly mit der Sirius Groupfusionieren und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derselbenwerden und die Sirius Group wird zu einer börsennotiertenGesellschaft werden.Kernan V. (Kip) Oberting wurde zum President der Sirius Groupernannt und wird die Funktionen für Finanzberichterstattung in denBereichen Unternehmen, Investmentmanagement, Finanzen undAktiengesellschaft in der Sirius Group leiten. Er wird ebenfallsweiterhin als Chief Financial Officer der Sirius Group und alsPresident von Sirius Capital Markets, Inc. agieren.Monica Cramér Manhem wurde in die neu geschaffene Position einesChief Operating Officer der Sirius Group berufen und wird für dietägliche Verwaltung und den Betrieb der Versicherungs- undRückversicherungsgeschäfte der Sirius Group die Verantwortung tragen.Sie wird ebenfalls weiterhin als President und Chief ExecutiveOfficer der Sirius International Insurance Corporation (publ.)fungieren.Gene Boxer wurde in die neu geschaffene Position eines ChiefStrategy Officer der Sirius Group berufen und wird die Verantwortungdafür tragen, die Entwicklung zu steuern und die Umsetzung derstrategischen Maßnahmen des Unternehmens voranzutreiben. Er wirdebenfalls weiterhin als Executive Vice President, Group GeneralCounsel der Sirius Group agieren.Sowohl Herr Oberting, Frau Cramér Manhem als auch Herr Boxerwerden weiter an den Chairman und Chief Executive Officer, Allan L.Waters, Bericht erstatten und sie werden gemeinsam mit Herrn Watersim neuen Führungskomitee der Sirius Group tätig werden. Das Komiteeist das höchste Entscheidungsgremium und verantwortlich für dieAufsicht über den täglichen Geschäftsbetrieb der Sirius Group.Herr Waters erklärte: "Die Stärke von Sirius liegt in seinenMitarbeitern. Alle drei, Kip, Monica und Gene, stehen beispielhaftfür das Talent, die Erfahrung, die Kultur und das Arbeitsethosunserer Organisation. Monica arbeitet seit 1985 in verbundenenUnternehmen der Sirius Group und sie ist eine wichtige Architektindes Motors unseres versicherungstechnischen Geschäfts. Kip hat sichdem Team 1995 angeschlossen und vom ersten Tag an eine zentrale Rollebei unseren Fusionen und Übernahmen sowie der Kapital- undStrategieplanung gespielt. Gene, der neuere Mitarbeiter in unseremTeam, hat sich sofort mit voller Kraft eingesetzt und herausragendeFähigkeiten bei der Steuerung unserer kürzlich erfolgten Fusions- undÜbernahmetransaktionen und den Vorbereitungen für die Börsennotierunggezeigt. Talent und Kultur sind tief in der Sirius Group verwurzeltund diese drei Persönlichkeiten sind nur die Spitze des Eisbergs."Informationen zur Sirius GroupDie Sirius Group ist eine in Bermuda beheimateteHoldinggesellschaft mit operativ tätigen Gesellschaften in Bermuda,Stockholm, New York und London. Gegründet 1945, bietet die SiriusGroup über ihr einzigartiges weltweites Filialnetz in über 140Ländern Mehrsparten-Versicherungen und -Rückversicherungen an,darunter federführende Kapazitäten für Sach-, Unfall-,Gesundheitsversicherung und andere Risiken. 