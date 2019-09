Sirius Group (Nasdaq: SG) ernennt neuen Chef für Lebensrückversicherung, stärkt globale Unfall- & Gesundheitsversicherungssparte

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Sirius Group (Nasdaq: SG)freut sich, die Ernennung von Florian Boecker zum Chef fürLebensrückversicherung bekanntzugeben, eine neue Funktion und dienatürliche Fortsetzung des bestehenden Sirius Group-GeschäftszweigsGlobal Accident & Health ("A&H"). Boecker wird von Zürich ausarbeiten und ist dem Chef für das globale Lebens-, Unfall- undGesundheitsversicherungsgeschäft Stuart Liddell unterstellt. Boeckerarbeitet seit über zwanzig Jahren als Aktuar und Manager auf demGebiet der Lebensrückversicherung und ist Experte fürKollektivlebensversicherung mit kurzfristigem Haftungsprofil."Wir sind hocherfreut, dass ein fester Experte fürLebensrückversicherung unser Team verstärkt", sagte Liddell. "Siriushat eine lange Tradition im Nischenmarkt der kurzfristigenLebensrückversicherung. Florian ist ein erfahrener Experte auf demGebiet der Lebensrückversicherung. Ich bin zuversichtlich, dass erdiesem Geschäftsbereich bei uns neuen Schwung geben wird.""Unser diversifiziertes globales A&H-Segment hat quer durch einbreites Spektrum an Klassen ein ansehnliches, kontinuierliches,profitables Wachstum erzielt", ergänzte Monica Cramér Manhem,President des Bereichs Global Reinsurance bei Sirius Group. "Wirfreuen uns, mit Florian eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeitzu begrüßen. Mit seinem geschäftlichen Fokus wird er unserbestehendes A&H-Portfolio perfekt komplementieren."Informationen zur Sirius GroupDie Sirius Group mit einem GAAP-Kapital von 2,7 Mrd. $ und einerTradition, die bis 1945 zurückreicht, ist eine in Bermuda ansässigeMehrsparten-(Rück-)Versicherungsgesellschaft mit einem einzigartigenglobalen Filialnetz, einschließlich Niederlassungen in Stockholm, NewYork und London. Der historische Erfolg der Sirius Group erklärtsich durch die Zusammenarbeit mit ehrlichen, kompetenten Partnern.Die Sirius Group bietet Kunden in 150 Ländern ein vollständigdiversifiziertes Portfolio an maßgeschneiderten Risikoprodukten -darunter Gesundheits- und Reiseprodukte für Verbraucher - über ihrebeiden Managing General Underwriter ArmadaGlobal und InternationalMedical Group. Die Sirius Group ist seit November 2018börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.siriusgroup.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpgPressekontakt:Sirius GroupMatthew KirkInvestor Relationsinvestor.relations@siriusgroup.com(212) 312-2525Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell