Sire Bioscience Inc.: Fusion Nutrition Inc. reicht vier neue NPN-Anträge bei Health Canada ein

Quelle: IRW Press

Mississauga, ON, 24. August 2020 – Fusion Nutrition Inc. („FUSION“), ein im Jahr 1998 gegründeter Marktführer für Sporternährung und jüngster Übernahmekandidat von Sire Bioscience Inc. („SIRE“) (CSE:SIRE) (OTC:BLLXF) (FWB:BR1B) („Sire“ oder das „Unternehmen“), hat beim kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada vier neue NPN-Anträge eingereicht, mit denen eine bereits beachtliche Serie von Entwicklungen weiter gestärkt wird.

Was ist eine Naturproduktnummer (NPN)?

Für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung