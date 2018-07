Sir Elton John und Prinz Harry starten gemeinsame globale Initiative zur Bekämpfung von HIV und Aids

Richmond, British Columbia (ots/PRNewswire) -Der INSTI-HIV-Selbsttest von bioLytical passt perfekt zur neuenan Männer gerichtete KampagnebioLytical Laboratories (http://biolytical.com/), ein weltweiterMarktführer für Schnelltests von Infektionskrankheiten und Entwicklerdes 1-minütigen INSTI-HIV-Selbsttests(https://insti.com/hiv-self-test/), lobt Sir Elton John und PrinzHarry, Herzog von Sussex, für die Einführung der MenStar Coalition(http://www.menstarcoalition.org/), um Männer auf neue und innovativeWeise in den Kreislauf der HIV-Übertragung einzubinden."Neue, energische und innovative Lösungen sind gefragter denn je -und genau die wird man von Sir Elton John und den Partnern derMenStar Coalition geboten bekommen", sagte der Herzog von Sussex."Junge Leute sind die einzige Altersgruppe, innerhalb derHIV-Infektionen steigen, nicht fallen", warnte Rockstar undVeteran-Aids-Kämpfer Sir Elton John, als er heute auf derWelt-Aids-Konferenz 2018 (https://www.aids2018.org/) in Amsterdam denStart der MenStar Coalition ankündigte, die sich auf das Testen undBehandeln von HIV-Infektionen bei Männern konzentriert. "Wir müssenviel, viel mehr tun, um Männer - vor allem jüngere Männer - bessereinzubinden", betonte er.Es ist viel zum Schutz von Frauen und Mädchen getan worden, aber"wir können nicht das ganze Problem lösen, wenn wir nur die Hälfteder Situation angehen", sagte er. "Wenn wir diesen Kampf gewinnenwollen, wenn wir Aids ein für allemal beenden wollen, müssen wir dieMänner zu einem Teil der Lösung machen" und ihnen beibringen, sichselbst zu schützen, "nicht nur ihre Frauen und Freundinnen, ihreSchwestern und Töchter, sondern auch ganz entschieden ihre Brüder undSöhne."Die MenStar Coalition bringt sieben Gründungspartner zusammen, umdie Aids-Epidemie bis 2030 zu beenden, darunter PEPFAR(https://www.pepfar.gov/), UNITAID (https://unitaid.org/#en), TheGlobal Fund (https://www.theglobalfund.org/en/), Elton John AIDSFoundation (http://newyork.ejaf.org/), Children's Investment FundFoundation (https://ciff.org/), Johnson & Johnson(https://www.jnj.com/) und Gilead (http://www.gilead.com/).Die MenStar Coalition wird 1,2 Milliarden US-Dollar in den Kampfgegen HIV/Aids investieren und das erste Projekt der Gruppe ist derStart einer neuen HIV-Selbsttestkampagne (https://www.royal.uk/duke-sussex-attend-international-aids-conference-amsterdam) für jungeMänner in Kenia. "Es ist sinnvoll, die HIV-Selbsttestkampagne inKenia zu starten, da der INSTI-HIV-Selbsttest dort bereits weitverbreitet ist (http://biolytical.com/biolytical-introduces-insti-hiv-self-test-to-kenyan-regulated-pharmacy-network/) und aufgrund seinerüberlegenen Leistung (http://biolytical.com/insti-hiv-self-test-demonstrates-high-user-acceptance-in-kenya-study/) und Auswertungszeit von1 Minute der einzige Test ist, der alle lokalen Zulassungen erhaltenhat (http://biolytical.com/biolyticals-insti-hiv-self-test-receives-approval-from-kenya-ministry-of-health/)", sagte Ryan Bennett, SeniorDirector of International Sales. "Der Test ist vor Ort erhältlich,die Apotheken sind bestückt, aber bisher fehlt dieNachfragegenerierung, um junge Männer mit den Tests zu erreichen. Dasist der einzige Grund, warum diese Initiative so wichtig ist - um dasBewusstsein zu fördern und damit letztendlich die Durchführung desTests zu veranlassen."Einem UNAIDS-Bericht (http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/blind_spot_en.pdf) zufolge ist es bei HIV-infiziertenMännern und Jungen in Afrika, die südlich der Sahara leben, um 20 %weniger wahrscheinlich als bei HIV-infizierten Frauen und Mädchen,dass sie ihren HIV-Status kennen, und um 27 % weniger wahrscheinlich,dass sie eine Behandlung erhalten. Trotz ihrer vielen sozialen undwirtschaftlichen Vorteile ist es bei Männern weniger wahrscheinlichals bei Frauen, dass sie eine medizinische Versorgung aufsuchen,einen HIV-Test machen oder eine HIV-Behandlung einleiten unddurchführen.Prinz Harry setzt sich seit langem für das HIV-Bewusstsein ein undist kein unbeschriebenes Blatt in Bezug auf INSTI. Im Jahr 2016machte der Prinz Schlagzeilen mit einem INSTI-HIV-Test (https://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/14/prince-harry-takes-hiv-test-live-on-facebook---and-he-is-negativ/), den er in einem Aufruf, dass sich mehrMenschen testen lassen, in einem Facebook-Live-Video durchführte. "Esist erstaunlich, wie schnell das geht", sagte Harry über den Test;seine Ergebnisse waren negativ. Im Jahr 2017 begrüßte der TerrenceHiggins Trust (https://www.tht.org.uk/news/terrence-higgins-trust-welcomes-prince-harry-and-meghan-markle-nottingham-world-aids-day) dannPrinz Harry und Meghan Markle in Nottingham Contemporary, amWelt-Aids-Tag, um sich an die durch HIV verlorenen Leben zu erinnernund den unglaublichen medizinischen Fortschritt im Kampf gegen dasVirus anzuerkennen.Der Herzog von Sussex war auf der Amsterdamer Konferenz alsSchirmherr von Sentebale (http://sentebale.org/) anwesend, einerWohltätigkeitsorganisation, die er 2006 gründete, um bedürftigenKindern in Lesotho und Botswana zu helfen, die von extremer Armut undHIV/Aids betroffen sind. Seine Königliche Hoheit und die#LetYouthLead (https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1021495303663431682)-Befürworter sprachen über Herausforderungen und Erfahrungenvon jungen Menschen, die mit HIV/Aids leben.Informationen zu bioLytical Laboratories Inc.bioLytical ist ein Privatunternehmen für die Forschung,Entwicklung und Vermarktung von schnellen patientennahenmedizinischen In-vitro-Diagnostika, die seine urheberrechtlichgeschützte INSTI-Technologieplattform nutzen. Heute vermarktet undverkauft das Unternehmen seinen INSTI-HIV-Test undINSTI-HIV-Syphilis-Multiplex-Test über weltweite aufsichtsbehördlicheZulassungen, einschließlich einer Zulassung durch dieUS-amerikanische FDA und Health Canada sowie einer CE-Kennzeichnungvon europäischen Regulierungsbehörden. INSTI-Tests bieten hochpräziseHIV-Testergebnisse in nur 60 Sekunden, was ein überzeugendesLeistungsversprechen für Patienten, medizinisches Fachpersonal undöffentliche Gesundheitsorganisationen bietet. 