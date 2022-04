Sipp Industries Aktie: Nirvana Wholesale vertreibt die wichtigsten Hanf-Delta-8-Getränke!

Sipp Industries, Inc. (OTC:SIPC) hat sich mit Nirvana Wholesale darauf geeinigt, eine neue Linie von Delta-8-Getränken unter der alten Marke Major Hemp zu vertreiben Überblick: Nirvana Wholesale hat seinen Sitz in Tulsa, Oklahoma, und vertreibt landesweit Produkte an über 1.000 Vape- und Smoke-Shops. In den vergangenen Wochen hat Sipp Industries gemeinsam mit Nirvana an der Formulierung von Getränken gearbeitet… Hier weiterlesen