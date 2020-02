Sinovel Wind: Ja, es ist wahr!

Der Sinovel Wind-Kurs wird am 26.02.2020, 08:56 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 1.04 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sinovel Wind auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Sinovel Wind lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sinovel Wind in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Fundamental: Sinovel Wind ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 37,69 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 71,96 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sinovel Wind-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,15 CNY. Der letzte Schlusskurs (1,03 CNY) weicht somit -10,43 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1,07 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,74 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Sinovel Wind ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Sinovel Wind-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.