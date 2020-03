Sinopec unterstützt weltweiten Kampf gegen COVID-19, liefert über 10.000 Tonnen Desinfektionsmittel

Peking (ots/PRNewswire) - Im weltweiten Kampf gegen die COVID-19-Pandemie demonstriert Sinopec Corp (HKG: 0386), Chinas führender Energie- und Chemiekonzern, seine Unterstützung und Solidarität mit der Weltgemeinschaft und liefert 10.256 Tonnen dringend benötigtes Bleichpulver an Länder, die von einem Ausbruch betroffen sind. Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex hat bislang Bleichpulver an mehr als zehn betroffene Länder geliefert, darunter Italien, Frankreich, Thailand, Australien, Neuseeland und Vietnam.Mit der sich ausbreitenden globalen Pandemie ist die Nachfrage nach Desinfektionsmittel - ein wichtiges Produkt zur Prävention und Bekämpfung von Epidemien - sprunghaft angestiegen. Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex mit Sitz in Hubei (China) hat enorme Hindernisse überwunden, um in dieser bislang einmaligen Krise den Schutz der Weltbevölkerung zu unterstützen. Trotz Mindestbesetzung, logistischen Hürden und drängendem Bedarf bei der heimischen Bevölkerung arbeitet Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex im Akkordtempo, um die Herausforderungen zu bewältigen und die weltweite Nachfrage nach Desinfektionsmittel zu decken.Als Asiens größter Produzent von Bleichpulver ist Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex mit einem globalen Marktanteil von 30 % eine fest etablierte Größe. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in über 80 Länder und Regionen, einschließlich Europa, Australien, Russland und amerikanischer Kontinent. Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex betreibt insgesamt zehn Produktionsanlagen für Bleichpulver. Die jährliche Produktionskapazität liegt bei maximal 54.000 Tonnen. Die Produktionsanlagen von Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex laufen derzeit mit voller Auslastung und das Unternehmen hat seine Betriebsabläufe und Produktionsmengen angepasst, um die sprunghaft angestiegene Nachfrage zu decken. Die Bleichpulverprodukte von Sinopec Jianghan Salt & Chemical Complex weisen eine klassenbeste Produktionsertragsrate von 100 % und eine erstklassige Produktionsqualitätsrate von 90 % auf.Informationen zu Sinopec Corp.Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Das Kerngeschäft des Unternehmens erstreckt sich auf die Exploration, Produktion, den Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemittel und anderen chemischen Produkten sowie weiteren Gütern und Technologien. Darüber hinaus betätigt sich Sinopec in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Energietechnologien. Mit seinem Unternehmensleitbild "Fueling Beautiful Life" setzt sich Sinopec für wert- und innovationsorientierte Entwicklung, integrierte Ressourcenzuteilung, offene Kooperation sowie grünes und kohlenstoffarmes Wachstum ein, um einen weltweit führenden Energie- und Chemiekonzern aufzubauen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgPressekontakt:Yang Ziyasinopecgroup@brunswichgroup.com+86-10-5960 8600Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76523/4556547OTS: Sinopec InternationalOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell