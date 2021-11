Sinopec unterschreibt langfristigen Vertrag mit Venture Global LNG

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Beijing (ots/PRNewswire) -Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") hat am 4. November 2021 mit dem US-amerikanischen LNG-Produzenten und -Exporteur Venture Global LNG einen 20-Jahres-Vertrag über die Abnahme von 4 Millionen Tonnen LNG pro Jahr unterzeichnet.Venture Global wird das LNG aus seiner Anlage in Plaquemines, Louisiana, liefern. Darüber hinaus wird China International United Petroleum & Chemicals ("UNIPEC"), eine Tochtergesellschaft von Sinopec, LNG-Ressourcen in Höhe von insgesamt 3,8 Millionen Tonnen aus dem Calcasieu-Pass-Projekt von Venture Global erwerben.Ma Yongsheng, Präsident von Sinopec, wies darauf hin, dass Sinopec stets auf einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen, sicheren und verantwortungsvollen Entwicklungsstrategie bestanden habe."Sinopec hat die hochwertige Entwicklung des Erdgasgeschäfts und die Verbesserung der Fähigkeiten zur Gewährleistung einer sauberen Energieversorgung energisch vorangetrieben, um kontinuierlich ein besseres Leben zu schaffen. Der LNG-Vertrag mit Venture Global LNG spiegelt den großen Konsens der beiden Unternehmen bei der Unterstützung der globalen Energiewende und der Verwirklichung der "Dual Carbon"-Ziele wider, d.h. der Erreichung des "Peak Carbon" und der Kohlenstoffneutralität", sagte Ma.Mike Sabel, CEO von Venture Global LNG, betonte, dass es eine große Ehre sei, eine langfristige Kooperation mit Sinopec einzugehen, und dass die Zusammenarbeit die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beider Parteien beschleunigen und China mit kostengünstiger, zuverlässiger und sicherer sauberer Energie versorgen werde. Venture Global LNG engagiert sich seit der Gründung des Unternehmens für die Förderung des weltweiten Brennstoffwechsels von Kohle zu Erdgas und freut sich sehr, Sinopec mit US-LNG zu beliefern und damit die Energiewende in China zu unterstützen.Venture Global LNG ist ein wichtiger LNG-Lieferant in der Region des Golfs von Mexiko in den USA und hat sich verpflichtet, die reichen Erdgasressourcen Nordamerikas zu nutzen, um die Welt mit sauberen und wirtschaftlichen LNG-Ressourcen zu versorgen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Sinopec (http://www.sinopec.com/listco/en/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678810/Sinopec_Global_LNG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgPressekontakt:Yang Ziya+86-10-5960-8600sinopecgroup@brunswickgroup.comOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell