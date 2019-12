Sinopec meldet bedeutenden Durchbruch für steuerbares Bohrsystem Sinomacs ATS I in SLOF-Ölfeld

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Peking (ots/PRNewswire) - China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec" oderdas "Unternehmen") (HKEX: 386; SSE: 600028; NYSE: SNP) hat einen großenDurchbruch für sein eigenentwickeltes Sinomacs ATS I Rotary-Steerable-Systemverkündet. Zwischen dem 13. und 19. Dezember war es in einem Bohrloch im SLOF(Shengli Oil Field) in der Provinz Shandong 141 Stunden im Dauerbetrieb undbohrte auf eine Tiefe von 857 Metern.Die Aufbaurate des Sinomacs ATS I erreichte maximal 6,6 Grad je 30 Meter.Insgesamt wurde die Leistung vom renommierten Experten für Bohrtechnik LiuRushan als "Meilenstein, der die Probleme in Zusammenhang mit herkömmlichenDrehbohrsystemen löst" bezeichnet.Das automatische Drehbohrsystem ist der weitsichtige und leichtfüßige Assistentdes Bohrers und ermöglicht einen schnelleren Bohrfortschritt in unterirdischenGas- und Ölvorkommen zu geringeren Kosten. Es ist die bevorzugte Technologie vonÖlfirmen bei Horizontalbohrungen. Durch die Richtbohrfunktion werden die Zielejedes Mal zuverlässig erreicht.Das System wird weltweit bei mehr als 40 Prozent aller Richtbohrungeneingesetzt. Aufgrund der großen Zahl von Ölfeldern, die bei F&E berücksichtigtwerden müssen, ist die Entwicklung der Technologie aber äußerst schwierig.Sinopecs F&E-Team hat komplett neu mit einem Konstruktionsprinzip begonnen.Unzählige Experimente, Tests und Simulationen an mechanischen Komponenten,Elektronik und Software wurden verarbeitet. Das erste steuerbare Drehbohrsystemnach dem Vorschubprinzip wurde im Dezember 2012 präsentiert.Ein Jahr später stellte Sinopecs Rotary-Steerable-System bei Feldversuchen seineLeistung in vier Modulen unter Beweis (Bodenüberwachung, Zweiwege-Kommunikation,MWD und Steuerung im Bohrloch).Sinopec erforscht und entwickelt seit 1999 automatische Richtbohrsysteme. Nach20 Jahren ist die Technologie zu einem kompletten Gerätesystem herangereift,inklusive intellektueller Schutzrechte."Selbst in Zeiten schleppender Nachfrage im Ölsektor hat Sinopec massiv in dieForschung und Entwicklung seiner automatischen Richtbohrsysteme investiert",sagte Chen Xikun, stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Direktorder Sinopec Oilfield Service Corporation."Sinopec wird seine automatischen Richtbohrsysteme kontinuierlichweiterentwickeln, um die Technologie zur Serienreife zu bringen. AlsDienstleister für die Gas- und Ölindustrie strebt Sinopec eine nachhaltige undqualitätsorientierte Entwicklung an."Informationen zu Sinopec Corp.Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne inChina. Das Kerngeschäft des Unternehmens erstreckt sich auf die Exploration,Produktion, den Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas, Petrochemie- undKohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemittel und anderen chemischenProdukten sowie weiteren Gütern und Technologien. Darüber hinaus betätigt sichSinopec in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Energietechnologien.Mit seinem Unternehmensleitbild "Fueling Beautiful Life" setzt sich Sinopec fürwert- und innovationsorientierte Entwicklung, integrierte Ressourcenzuteilung,offene Kooperation sowie grünes und kohlenstoffarmes Wachstum ein, um einenweltweit führenden Energie- und Chemiekonzern aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059690/Sinopec.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgPressekontakt:Yang Ziya+86-10-5960-8600sinopecgroup@brunswichgroup.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76523/4478939OTS: Sinopec InternationalOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell