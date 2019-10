Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 31. Oktober hat Sinopec "Donghai"Asphalt von der Shanghaier Terminbörse die Genehmigung zur Eintragungerhalten. Dies markiert das Debut des größten chinesischenAsphaltproduzenten und Sinopecs erste an der Börse eingetrageneMarke.Sinopec "Donghai" Asphalt mit einem jährlichen Produktionsvolumenvon 8 Millionen Tonnen kontrolliert 29 % des Inlandsmarkts undexportiert in 17 Länder auf fünf Kontinenten. Dank seinerherausragenden Stabilität und Abrieb- bzw. Alterungsbeständigkeitkommt "Donghai" Asphalt bei zahlreichen chinesischenPrestigeprojekten zum Einsatz (Pekings Chang'an Avenue,internationaler Flughafen Peking-Daxing, Xiong'an New Area,Olympische Winterspiele und Shanghai F1 International Circuit, um nureinige zu nennen).Asphalt ist ein Produkt, das an der Warenterminbörse gehandeltwird und eng an den internationalen Rohölmarkt gebunden ist. Seitihrem Debut 2013 haben sich Asphalt-Terminkontrakte zu aktivgehandelten Instrumenten auf dem chinesischen Terminmarkt entwickelt.Asphalt-Termingeschäfte können für Petrochemie- undStraßenbauunternehmen als wichtiges Risikoabsicherungsinstrumentdienen, indem Kosten oder Gewinn festgeschrieben werden.In Einklang mit dem Plan der weiteren Öffnung des chinesischenEnergiesektors hat Sinopec mit der Shanghaier Terminbörse kooperiert,um das Terminprodukt "Donghai" Asphalt herauszubringen.In Einklang mit dem Plan der Zentralregierung, den chinesischenEnergiesektor weiter zu öffnen, hat Sinopec mit der ShanghaierTerminbörse kooperiert, um das Terminprodukt "Donghai" Asphaltherauszubringen.Sinopec Refinery Sales Co, ein Sinopec-Unternehmen, hat inVorbereitung der Markeneintragung mit fünf Asphalt produzierendenTochtergesellschaften von Sinopec zusammengearbeitet, um ein extremstabiles Terminprodukt herauszubringen.Durch den Schritt ist es potenziell möglich, die Terminpreise fürAsphalt stärker an die Spotpreise anzugleichen. Dadurch können Kundenauf beiden Märkten Asphalt kaufen, was die Zirkulation der Warestimuliert. Außerdem bringt es Vorteile bei der Risikoabsicherung undPreisfeststellung für Asphalt-Termingeschäfte.Durch Partnerschaften mit ausländischen Bauvorhaben undLangzeitverträge exportiert Sinopec "Donghai" in 17 Länder,einschließlich eines Dutzends Ländern entlang der neuen Seidenstraßewie Vietnam, Malaysia, Indonesien, Pakistan und Sambia. In den erstenneun Monaten des Jahres 2019 exportierte "Donghai" Asphalt 500.000Tonnen "Donghai" Asphalt.Mit dem Debut von Sinopec "Donghai" Asphalt will Sinopec aktiv beidrei wichtigen Zukunftsprodukten des Petrochemiesektors einsteigen:Rohöl, Heizöl und Asphalt. Es ebnet den Weg für neue Terminprodukteim Bereich Flüssiggas, Benzin und Diesel.Informationen zu Sinopec Corp.Sinopec Corp. (HKEX: 386; SSE: 600028; NYSE: SNP) ist einer dergrößten F&E-orientierten, integrierten Energie- und Gaskonzerne inChina. Das Kerngeschäft des Unternehmens erstreckt sich auf dieExploration, Produktion, den Transport und Verkauf von Erdöl undErdgas, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern,Düngemittel und anderen chemischen Produkten sowie weiteren Güternund Technologien.Mit seinem Unternehmensleitbild "Fueling Beautiful Life" setztsich Sinopec für wert- und innovationsorientierte Entwicklung,integrierte Ressourcenzuteilung, offene Kooperation sowie grünes undkohlenstoffarmes Wachstum ein, um einen weltweit führenden Energie-und Chemiekonzern aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1020741/1.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1020742/2.jpgPressekontakt:Yang Ziyasinopecgroup@brunswichgroup.com+86 10 5960 8600Original-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell