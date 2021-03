Sinopec beschleunigt die Entwicklung von Wasserstoff, um ein weltweit führendes Chemieunternehmen für saubere Energie aufzubauen

Beijing (ots/PRNewswire) - 1.000 Wasserstoff-Tankstellen werden in den nächsten fünf Jahren gebautHerr Ma Yongsheng, Präsident der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") und Akademiker der chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, hat vorgeschlagen, die Entwicklung der Wasserstoffindustrie während der beiden Sitzungen zu beschleunigen, die kürzlich in Peking abgehalten wurden. Herr Ma schlug vor, mehr Anstrengungen in den Bereichen Top-Level-Design, Kerntechnologie, F&E, Standardsystemformulierung und industriepolitische Unterstützung zu unternehmen.Als sekundäre Energiequelle spielt Wasserstoff eine immer wichtigere Rolle auf der Weltbühne. Derzeit hat China bedeutende Fortschritte bei Wasserstoff-Energie-Technologien erzielt, aber die Wasserstoff-Energie-Industrie bleibt in der Pilotdemonstrations- und Marktförderungsphase.Herr Ma wies auf die vielen Vorteile der Wasserstoffenergie hin, wie die vielfältigen Quellen, die Nullendentladung und die breite Palette von Anwendungen. Laut dem internationalen Wasserstoff-Rat wird die Wasserstoffenergie die Kohlendioxidemissionen bis 2050 um sechs Milliarden Tonnen reduzieren. Unterdessen prognostiziert die China Hydrogen Energy Alliance, dass Chinas jährlicher Wasserstoffbedarf bis 2050 bei fast 60 Millionen Tonnen liegen wird, was dem Land helfen würde, 700 Millionen Tonnen seiner Kohlendioxidemissionen zu reduzieren.Seit 2020 hat China sukzessive die "Bekanntmachung über die Einführung von Demonstrationsanwendungen für Brennstoffzellenfahrzeuge" und den "Entwicklungsplan für die neue Energiefahrzeugindustrie (2021-2035)" sowie unterstützende Pläne und Strategien zur Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Wasserstoffenergie veröffentlicht, Produktion, Lagerung, Transport und Anwendung wurden von lokalen Behörden in ganz China eingeführt. Per Ende 2020 verfügt China über einen Bestand von 7.352 Brennstoffzellenfahrzeugen, 128 Wasserstoff-Tankstellen wurden mit 101 bereits in Betrieb genommen und rangieren weltweit nur nach Japan an zweiter Stelle.Sinopec produziert derzeit 3,5 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Im Jahr 2020 begann Sinopec, den Aufbau einer integrierten Wasserstoff-Energie-Industrie-Kette in verschiedenen Bereichen voranzutreiben und zu beschleunigen - Kapitaloperation, Technologie-F&E, Produktionsspeicherung und -transport, Netzwerkverteilung und soziale Zusammenarbeit.Sinopec hat Wasserstoff-Tankstellen in Guangdong, Shanghai, Zhejiang, Guangxi und mehr gebaut, und 10 Öl-Wasserstoff-Mischstationen sind jetzt in Betrieb.Als Teil von Chinas 14. Fünfjahresplan hat Sinopec zum ersten Mal "sauber" in die Unternehmensvision aufgenommen. Mit dem Ziel, Chinas größtes Wasserstoffenergieunternehmen aufzubauen, wird Sinopec auch den Bau sauberer Energie fördern, indem die Umwandlung von Wasserstoffquellen von grauem Wasserstoff zu blauem und grünem Wasserstoff beschleunigt wird."Während des 14. Fünfjahresplans wird Sinopec 1.000 Wasserstoff-Tankstellen errichten und durch Transformation zu einem Dienstleister für Öl-, Gas-, Wasserstoff-, Strom- und Nicht-Öl-Unternehmen werden", sagte Herr Ma. "In Zukunft werden in den Sinopec-Tankstellen nicht nur Benzin und Diesel gepumpt, sondern unter anderem auch Wasserstoff-Betankung und Strom."Um die Marktanwendung der Wasserstoff-Energie-Industrie besser zu fördern, wird Sinopec als offizieller Partner der Olympischen Winterspiele 2022 die Lieferung von sauberer Energie für den Bau und den Betrieb der Infrastruktur des Spiels garantieren, um eine "Grüne Winterolympiade" zu ermöglichenDaher hat Sinopec Beijing Yanshan Petrochemical Company eine Wasserstoffreinigungsanlage gebaut, die im März erfolgreich Wasserstoff mit einer Reinheit von über 99,9 Prozent produzierte, Im Jahr 2020 wird eine tägliche Produktionskapazität von 500 Kilogramm Batteriewasserstoffprodukten erreicht, um die Nachfrage des Marktes zu decken.Über SinopecSinopec Corp. ist eines der größten integrierten Energie- und Chemieunternehmen in China. Die Hauptaufgaben umfassen die Exploration und Produktion, Pipeline-Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas; der Verkauf, Lagerung und Transport von Erdölprodukten, petrochemischen Produkten, Kohle chemische Produkte, synthetische Fasern, Düngemittel und andere chemische Erzeugnisse; Import und Export von Erdöl, Erdgas, Erdölerzeugnissen, petrochemischen und chemischen Erzeugnissen sowie anderen Rohstoffen und Technologien, einschließlich Import- und Exportagenturen; und Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technologien und Informationen.Sinopec setzt 'Befeuern des schönen Lebens' als seine Unternehmensmission, setzt 'Menschen, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win' als seine Unternehmenskernwerte, verfolgt Strategien der Wertorientierung, innovationsgetriebene Entwicklung, integrierte Ressourcenallokation, offene Zusammenarbeit und grünes und kohlenstoffarmes Wachstum und strebt an, seine Unternehmensvision des Aufbaus eines weltweit führenden Energie- und Chemieunternehmens zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1454384/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgPressekontakt:Yang ZiyaSinopecgroup@brunswichgroup.com+86-10-5960-8600Original-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuell