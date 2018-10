Sinopec Engineering: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

An der Börse Hong Kong schloss die Sinopec Engineering-Aktie am 05.10.2018 mit dem Kurs von 8,79 HKD. Die Sinopec Engineering-Aktie wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sinopec Engineering einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sinopec Engineering jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Sinopec Engineering mit einer Rendite von 30,48 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,79 Prozent. Auch hier liegt Sinopec Engineering mit 32,27 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sinopec Engineering haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sinopec Engineering beträgt das aktuelle KGV 24,34. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 66,79. Sinopec Engineering ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.