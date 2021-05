Sinoma Science &Wie geht’s weiter, ?

Der Kurs der Aktie Sinoma Science & steht am 06.05.2021, 13:18 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 21.96 CNH. Der Titel wird der Branche "Commodity Chemikalien" zugerechnet.

Sinoma Science & haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Sinoma Science & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 76,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -5,59 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +82,15 Prozent im Branchenvergleich für Sinoma Science & bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,59 Prozent im letzten Jahr. Sinoma Science & lag 82,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Sinoma Science & in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sinoma Science & wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sinoma Science & aktuell 1,82. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Sinoma Science & bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sinoma Science &?

Wie wird sich Sinoma Science & nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Sinoma Science & Aktie.

