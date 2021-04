Sinoma Science &: Das sollte jetzt jeder wissen!

Sinoma Science &, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien", notiert aktuell (Stand 23:02 Uhr) mit 23.18 CNH fast unverändert (-0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unser Analystenteam hat Sinoma Science & auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sinoma Science & ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sinoma Science &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,81, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,36, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sinoma Science &-Aktie ein Durchschnitt von 20,97 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,18 CNH (+10,54 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (24,8 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,53 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sinoma Science &-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Sinoma Science & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sinoma Science & nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 0,95 Prozentpunkte (1,69 % gegenüber 2,64 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sinoma Science &?

Wie wird sich Sinoma Science & nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Sinoma Science & Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Sinoma Science & Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken