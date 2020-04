Sinolink Securities: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Press":

Sinolink Securities, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 9.1 CNH fast unverändert (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Nach einem bewährten Schema haben wir Sinolink Securities auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Sinolink Securities. Es gab insgesamt drei positive und neun negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sinolink Securities daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sinolink Securities von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Sinolink Securities lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sinolink Securities in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sinolink Securities aktuell 0,55. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -4,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Sinolink Securities bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.