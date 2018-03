Sinobo Wanliu House veröffentlicht Leistungsstandards für Immobilienmanagement im chinesischen Luxussegment

Peking (ots/PRNewswire) - Sinobo Wanliu House hat vor kurzem inPeking (China) eine Reihe von Leistungsstandards fürImmobilienmanagement im chinesischen Luxussegment veröffentlicht. Dasmehr als 1200 Seiten starke und nahezu 300.000 Wörter umfassendeDokument beschreibt detailliert über 500 Leistungspositionen undenthält Hunderte Formulare.In Peking, Schanghai, Guangzhou, Shenzhen und weiterenchinesischen Städten der ersten Reihe gibt es ein großes Angebot anLuxusresidenzen im Preissegment über 10 Mio. RMB. Die meisten davonwerden für den Eigenbedarf angeschafft. Diese wunderschön gestaltetenLuxusresidenzen, die für achtstellige Yuanbeträge den Besitzerwechseln, befinden sich in besonderen Lagen. Die vermögenden Besitzerwollen aber eine höhere Lebensqualität genießen.Angetrieben durch diese Nachfrage begann Sinobo Wanliu Housemassiv in Innovation und Verbesserung des Leistungsangebots zuinvestieren. Ende März wurde für Wanliu House eine Reihe vondetaillierten Leistungsstandards für Immobilienmanagementveröffentlicht.Das mehr als 1200 Seiten starke und nahezu 300.000 Wörterumfassende Dokument beschreibt detailliert über 500Leistungspositionen und enthält Hunderte Formulare. Alle Leistungenkönnen auf die entsprechenden Standards zurückgeführt werden. DieLeistungen erstrecken sich auf sämtliche Lebensaspekte,beispielsweise Sicherheit. Sicherheit und Risikomanagement sindverständlicherweise ein Hauptanliegen von Hochverdienern. JederMitarbeiter von Sinobo Wanliu House muss sich vor der Einstellungeiner gründlichen Hintergrundprüfung unterziehen und eineGeheimhaltungsvereinbarung (GHV) zum Schutz der Hausbesitzerdatenunterzeichnen.Ein weiteres Beispiel ist die Sterilisierung vonGemeinschaftsbereichen wie der Lobby nach Krankenhausprotokollen.Die Leistungserbringung im Rahmen des Immobilienmanagements wirdals "offener Standard" bezeichnet. In diesem Zusammenhang bedeutet"offen", dass es keine Obergrenze gibt und genau auf die potenziellenBedürfnisse der Hausbesitzer geachtet wird.Vor Sinobo Wanliu House hatten bereits andere chinesischeImmobilienentwickler versucht, Leistungsstandards für dasImmobilienmanagement im Luxussegment aufzustellen. Aus Kostengründensind aber die meisten dieser Versuche fehlgeschlagen. Einigeausländische Dienstleister für Immobilienmanagement wie Savills undGolden Key haben die Führung in der Branche übernommen undLeistungsstandards für das Immobilienmanagement im Luxussegmentaufgestellt. Es steht aber außer Frage, dass für China eigene,landes- und kulturspezifische Leistungsstandards benötigt werden. Ausdiesem Grund kommt dem von Sinobo Wanliu House erarbeitetenLeistungsstandard für Immobilienmanagement für die Entwicklung vonLeistungen für das Immobilienmanagement im Luxussegment großeBedeutung zu.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/659216/Wanliu_House_Profile.jpgPressekontakt:Liu Rangxi+86-134-2631-2201434942540@qq.comOriginal-Content von: Wanliu House, übermittelt durch news aktuell