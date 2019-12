Sino-Platinum Metals: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Für die Aktie Sino-Platinum Metals stehen per 27.12.2019, 22:11 Uhr 15.38 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Sino-Platinum Metals zählt zum Segment "Edelmetalle und Mineralien".

Unsere Analysten haben Sino-Platinum Metals nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sino-Platinum Metals beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,22 Prozent und liegt mit 0,31 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,91) für diese Aktie. Sino-Platinum Metals bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sino-Platinum Metals-Aktie beträgt dieser aktuell 16,26 CNH. Der letzte Schlusskurs (15,2 CNH) liegt damit deutlich darunter (-6,52 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sino-Platinum Metals somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (14,44 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,26 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sino-Platinum Metals-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Sino-Platinum Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sino-Platinum Metals zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.