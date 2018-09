Sino-Life: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Kurs der Aktie Sino-Life stand am 26.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 0,285 HKD. Der Titel wird der Branche "Spezialisierte Verbraucherdienste" zugerechnet.

Wie Sino-Life derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sino-Life-Aktie ein Durchschnitt von 0,27 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,285 HKD (+5,56 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,28 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,79 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Sino-Life ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Sino-Life erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sino-Life erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 124 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Services"-Branche sind im Durchschnitt um 10,12 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +113,88 Prozent im Branchenvergleich für Sino-Life bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,51 Prozent im letzten Jahr. Sino-Life lag 123,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sino-Life führt bei einem Niveau von 46,15 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,26 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".