Frankfurt am Main/Stuttgart (ots) -- Hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik diskutierenüber "Made in Germany", "Made in China" und das Programm "Madein China 2025"- Experten informieren über Trends und Entwicklungen imchinesischen Markt- Die Deutsche Gesellschaft für Qualität und die ShanghaiAssociation for Quality vereinbaren eine verstärkteZusammenarbeitDas Qualitäts- und Industrieentwicklungsprogramm der chinesischenRegierung "Made in China 2025" birgt für Deutschland und Chinazahlreiche Chancen und wird die strategische Partnerschaft beiderLänder weiter stärken - so lautet der Tenor des Sino-German QualityForums, das am 23. November 2017 in Stuttgart stattgefunden hat. DieDeutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und die Shanghai Associationfor Quality (SAQ) haben diese Form von Kooperationsveranstaltungbereits zwei Mal in China und nun erstmalig in Deutschlanddurchgeführt. Deutsche Partner und Unterstützer waren unter anderemder Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und dieInitiative "Land der Ideen". Als Medienpartner beteiligten sich"Markt und Mittelstand" und "Der Exportmanager". Gleich zu Beginnmachte DGQ-Präsident Udo Hansen deutlich: "Wir brauchen aufpolitischer, wirtschaftlicher und fachlicher Ebene das eindeutigeBekenntnis zur offenen und fairen Kooperation. Insbesondere gilt es,gemeinsame Standards und Zertifizierungen zu entwickeln und damit diewirtschaftlichen Beziehungen weiter zu festigen."Hochrangige Politikvertreter plädieren für Vertiefung derWirtschaftsbeziehungenKatrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft,Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, betonte die BedeutungChinas als Handelspartner für Baden-Württemberg. Sie plädierte dafür,gemeinsame Interessen zu finden und zu fördern. "Gemessen amHandelsvolumen ist China mit 25 Milliarden Euro der fünftwichtigsteHandelspartner für Baden-Württemberg weltweit. Es ist wichtig,gemeinsame hohe Qualitätsstandards anzustreben. Bei unserenHandelsbeziehungen müssen wir die gemeinsamen Interessenidentifizieren und fördern. Eine Veranstaltung wie das Sino-GermanQuality Forum bietet dafür das passende Format", erklärte Schütz. Einweiteres Votum aus Sicht der Politik brachte derBundestagsabgeordnete Armin Schuster ein: "Das Verhältnis derdeutschen und der chinesischen Wirtschaft sollten wir am besten alskonkurrierende Kooperation verstehen. Fraglos stehen wir auch ineinem Wettbewerb mit China. Gerade wenn sich bei den angestammtenHandelspartnern protektionistische Tendenzen abzeichnen, ist esjedoch Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen. Auch aus Sicht der Politikbegrüße ich es deshalb, dass die DGQ mit dem Sino-Forum den Dialog inSachen Qualität fördert. Chinesisches Tempo gepaart mit deutscherQualität - eine reizvolle Kombination für die Weltwirtschaft!"Erfolgreiche Akteure aus der Wirtschaft teilen Ihre ErfahrungenIn spannenden Vorträgen setzten sich Akteure aus der Wirtschaftmit aktuellen Trends und Entwicklungen des chinesischen Marktesauseinander. Shen Jianfang, General Manager bei Shanghai Highly,berichtete über die Erfolgsgeschichte des Unternehmens, für das ertätig ist. Christopher Menneckes, CEO der MENNEKES ElektrotechnikGmbH & Co. KG, zeigte auf, wie es einem deutschen Mittelständlergelingt, sich in China zu etablieren. Tilman Tillman, General ManagerGerman Association of the Automotive Industry beim VDA QMC-QualityManagement Center in China, skizzierte die Herausforderungen, vordenen die chinesische Automobilindustrie aktuell steht. SabineDietlmeier von AHK Greater China erklärte, was deutsche Unternehmenin China erfolgreich macht und Dr. Margot Schüller vom Giga Institutfür Asienstudien beleuchtete China als Qualitäts- undInnovationsstandort. Wie ein partnerschaftlichesLieferantenmanagement die Qualität nachhaltig steigert und Risikenminimiert, zeigte der Vortrag von Lutz Berners, Managing Director derBerners Consulting GmbH und Internationalisierungsexperte im BVMWExpertenring Region Stuttgart.Die Quintessenz der Vorträge: Beide Länder können vom Know-how desanderen profitieren. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg dabeibesteht darin, gezielte Synergien zu schaffen und verlässlicheRahmenbedingungen für Kooperationen zu setzen.Chinesische Vertreter werben für KooperationenVon chinesischer Seite waren hochrangige Vertreter aus Politik undWirtschaft vertreten. Huang Guoliang, Generaldirektor der staatlichenBehörde für Qualitätsüberwachung, Inspektion und Quarantäne derVolkrepublik China (AQSIQ), warb für den Ausbau deutsch-chinesischerKooperationen und stellte einen Bezug zwischen dem Programm "Made inChina 2025" und der deutschen "Industrie 4.0" Strategie her: "Indiesem Jahr trafen sich Angela Merkel und Xi Jinping in Berlin undäußerten die Hoffnung, dass sie ihre Märkte einander öffnen und dentechnischen Austausch mit China verstärken werden. Das Andocken von"Made in China 2025" und "Deutsche Industrie 4.0" ist auch für dieStaats- und Regierungschefs der beiden Länder zu einem wichtigenAnliegen geworden." Tang Xiaofen, Präsidentin der SAQ, erläuterte dasProgramm "Made in China 2025" und stellte Erfolgsgeschichtenchinesischer Unternehmen vor.Am Ende des Sino-German Quality Forums in Stuttgart waren sich dieReferenten einig, wie wichtig es ist, die Gemeinsamkeiten und Chancenbeider Länder zu betonen. "Ich freue mich, dass bei diesem Forum mithochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft deutlich gewordenist, dass beide Seiten diesen gemeinsamen Weg anstreben", resümierteDGQ-Präsident Udo Hansen am Ende der Veranstaltung.DGQ und SAQ unterzeichnen weitere Letter of Intent für einevertiefte KooperationDie gezeichneten Abkommen vertiefen die Kooperation zwischenbeiden Qualitätsgesellschaften, die 2015 auf Basis eines Memorandumof Understanding geschlossen wurde. Die Zusammenarbeit betrifftsowohl den DGQ e.V. als auch die DGQ Weiterbildung GmbH undfokussiert zunächst auf die Aus- und Weiterbildung,Personenzertifizierung und Beratung. "Die Letter of Intent sind einweiterer Meilenstein in der Internationalisierungsstrategie der DGQ.Die Kooperation eröffnet uns neue Marktchancen", erklärte ClaudiaWelker, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der DGQ.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ihren Mitgliedern und Kunden ein breitesWeiterbildungsangebot zur Verfügung. Sie trägt wirkungsvoll dazu bei,"Qualität Made in Germany" als Erfolgsprinzip in Wirtschaft undGesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendesKnow-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neueQualitätsansätze für die Zukunft.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerUnternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtAugust-Schanz-Str. 21A60433 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.deDGQ-Pressestelle, c/o Klenk & HourschKarin JunggeburthUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 719168-150E-Mail: karin.junggeburth@klenkhoursch.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Qualität - DGQ, übermittelt durch news aktuell