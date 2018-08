Sino Biopharmaceutical: Ein Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

An der Börse Hong Kong schloss die Sino Biopharmaceutical-Aktie am 02.08.2018 mit dem Kurs von 10,78 HKD. Die Sino Biopharmaceutical-Aktie wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Sino Biopharmaceutical haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sino Biopharmaceutical ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sino Biopharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,72, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,39, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Sino Biopharmaceutical schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Biotech & Pharma auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,49 % und somit 0,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,38 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sino Biopharmaceutical wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Sino Biopharmaceutical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.